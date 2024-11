Adolescente scompare durante un giro in bicicletta e viene ritrovato morto in un fiume

Un giovane di 16 anni è stato trovato morto annegato nelle acque del fiume Oglio a Torre d’Oglio, in provincia di Mantova. Il ritrovamento è avvenuto verso la mezzanotte di ieri 3 novembre. Si tratta di un giovane originario dell’India, residente a Cizzolo di Viadana, nella Bassa Mantovana. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.





I vigili del fuoco hanno trovato il corpo del giovane, dopo che i familiari avevano segnalato la sua scomparsa. Secondo quanto riportato da Brescia Today, il ragazzo era uscito di casa dicendo alla famiglia che avrebbe incontrato un amico, ma non era mai arrivato a destinazione. Le forze dell’ordine stanno valutando tutte le possibili piste investigative, compresa la possibilità che si tratti di una morte accidentale o di un gesto estremo. È stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane.

Le autorità stanno esaminando attentamente le circostanze della morte del giovane, il quale era uscito di casa per incontrare un amico e non era più tornato. Si stanno considerando tutte le possibilità, compresa quella di un gesto estremo o di un incidente. Al momento, si attendono i risultati dell’autopsia per fare luce su quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da Brescia Today, al momento si vagliano tutte le piste investigative: le forze dell’ordine non escludono la possibilità che si sia trattato di una morte accidentale oppure di un gesto estremo. È in corso un’indagine per fare luce su quanto accaduto.

Le autorità stanno esaminando attentamente le caso e non escludono nessuna possibilità. Si tratta di un momento molto delicato e si sta lavorando per comprendere appieno le circostanze della morte del giovane.

In attesa dei risultati dell’autopsia, le forze dell’ordine stanno considerando tutte le opzioni e non escludono nessuna ipotesi. Si tratta di un momento difficile per i familiari e per la comunità locale, che attendono risposte in merito a questa tragica vicenda.