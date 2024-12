Affari Tuoi, Alessia scopre la somma guardando Stefano De Martino: “I miei alunni mostrano lo stesso sguardo”

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 5 dicembre, Alessia, un’insegnante di francese dalla Liguria, gioca con il pacco numero 20. Accompagnata dalla sorella Elisa, la partita termina senza vincite.





La serata del 5 dicembre ha visto Alessia, un’insegnante di francese proveniente dalla Liguria, partecipare al noto programma televisivo Affari Tuoi. Con il pacco numero 20, Alessia ha tentato la fortuna accompagnata dalla sorella Elisa, una funzionaria di un ente pubblico. Nonostante l’entusiasmo iniziale e l’energia positiva, le due sorelle hanno finito per lasciare lo studio a mani vuote.

La partita è iniziata con Alessia che ha scelto di aprire il pacco numero 1 del Molise. Durante questa fase, il conduttore Stefano De Martino ha colto l’occasione per avvicinarsi al pacchista indossando un paio di occhiali dalla montatura rossa, scherzando: “Così sei uguale a Piero del trio del Volo”. Questo ha dato il via a una serata caratterizzata da momenti di tensione alternati a momenti di leggerezza e divertimento.

All’inizio della partita, Alessia ha aperto tre pacchi rossi consecutivi, seguiti finalmente da un pacco blu. In questa fase, ha spiegato il suo legame con la sorella: “Io e lei ci passiamo sette anni, è la mia parte razionale. Per qualsiasi cosa la consulto”. Questo legame stretto tra le due sorelle è stato evidente durante tutta la partita, con Elisa che ha fornito consigli strategici su come procedere.

Durante la serata, Alessia ha intuito che il pacco scelto contenesse una cifra importante, osservando l’espressione sul volto del conduttore. Ha commentato: “Quando i miei alunni capiscono di aver preso un’insufficienza fanno quella faccia”. Poco dopo, infatti, si è scoperto che il pacco conteneva 300 mila euro, una cifra considerevole che è andata via troppo presto nel gioco.

Nonostante questo colpo di scena, le sorelle hanno deciso di rifiutare un’offerta di 20mila euro. Successivamente, Alessia ha chiesto di aprire il pacco di Antonietta, una fotografa. Durante questa fase, Stefano De Martino si è avvicinato alla pacchista e si è lanciato in pose plastiche accanto a lei, suscitando l’ilarità del pubblico presente in studio.

Nel corso della serata, il conduttore si è anche cimentato in una breve interpretazione canora di “Rossetto e Caffè”, con gli spettatori che hanno iniziato a fare il tifo per lui. Nonostante l’atmosfera leggera e divertente, le due sorelle hanno scelto di rifiutare anche l’offerta di 15mila euro.

Nelle fasi finali della partita, Alessia ha pescato un cambio ma ha deciso di rifiutarlo. Purtroppo, il gioco ha preso una piega negativa con l’uscita di scena dei 200mila euro. Le sorelle hanno anche detto di no a un’offerta di 5mila euro proposta dal Dottore. Quando in gioco sono rimaste solo due cifre: 5mila e 500 euro, Alessia ed Elisa hanno deciso di tentare la fortuna alla Regione Fortunata. Tuttavia, nonostante la speranza di ottenere una vittoria significativa, le due sorelle sono tornate a casa senza alcuna vincita.

Le emozioni della serata sono state molteplici e contrastanti. Da un lato c’era l’aspettativa e la speranza di vincere una somma considerevole; dall’altro, la delusione per non essere riuscite a portare a casa nulla. La partecipazione di Alessia ed Elisa a Affari Tuoi ha messo in luce non solo la loro determinazione ma anche l’importanza del legame familiare che le unisce.

La puntata ha offerto momenti di intrattenimento e suspense tipici del format televisivo. La presenza di Stefano De Martino, con le sue battute e interazioni con i concorrenti e il pubblico, ha contribuito a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.