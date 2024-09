Affari Tuoi, De Martino commosso per il racconto di Paolino: «I figli appartengono a chi li ha cresciuti». Vinti altri 70 mila euro

Affari Tuoi torna a regalare emozioni ai fan, riportando in scena le avventure dei concorrenti alle prese con i fatidici “pacchi”. La puntata di martedì 3 settembre ha toccato le corde del cuore: protagonista è stato Paolo, affettuosamente chiamato Paolino, che ha condiviso una storia commovente insieme a sua madre Nives, conquistando tutti, incluso Stefano De Martino.





Nella seconda puntata di questa nuova stagione di Affari Tuoi, il concorrente di Rimini, Paolo, ha calamitato l’attenzione con la sua presenza calorosa. Quando ha preso posto dietro il bancone accanto a sua madre Nives, Stefano De Martino ha osservato: «C’è un’aria di malinconia, lui è l’anima di questa festa. Da 16 puntate è stato un nostro prezioso compagno di viaggio. Ci sono molte emozioni ma anche un velo di nostalgia». Durante la partita, mamma Nives ha rivelato, in lacrime, i dettagli della loro storia familiare: «Paolo è un figlio adottivo. Discutere di adozione non è facile per noi, perché ci consideriamo una famiglia normale, anche se per noi non c’è niente di strano. È arrivato nella nostra vita quando avevo 25 anni e lui soltanto 24 giorni; insieme andammo a Piacenza per incontrarlo».

Nives ha poi continuato col cuore in mano: «A distanza di molti anni, mi commuovo ancora pensando a quanto sia stata grande la sua gioia. Quando qualcuno dice che Paolo è stato fortunato, io rispondo che siamo stati noi i fortunati ad averlo incontrato. Un grazie speciale va alla sua mamma biologica, che l’ha fatto nascere in un posto sicuro, permettendo a un’altra famiglia di essere felice». Inoltre, Paolo ha recentemente accolto un nuovo capitolo della sua vita diventando papà del piccolo Carlo, avuto con la compagna Camilla, nato appena un mese fa. Nives ha aggiunto: «Essere nonna è una gioia indescrivibile. Pensavamo di non avere mai figli, e ora che siamo diventati nonni, ci sentiamo vincitori della vita».

Nella sua partita, Paolo ha mostrato grande determinazione: nonostante i tentativi del dottore di dissuaderlo, ha giocato coraggiosamente. Alla fine, dopo un entusiasmante confronto, si è trovato di fronte a due alternative: 50.000 euro da un lato e 100.000 euro dall’altro. Quando il dottore gli ha chiesto se avesse delle pretese, Paolo ha chiesto 70.000 euro e la proposta è stata prontamente accettata dal dottore, chiudendo così la sua avventura nel programma in modo tutto sommato vincente.

Affari Tuoi continua a emozionare e a stupire, confermandosi un programma che non è solo un gioco, ma anche una celebrazione delle storie di vita e delle emozioni che ognuno di noi porta con sé. La connessione tra concorrenti e pubblico diventa, di puntata in puntata, sempre più forte, rendendo Affari Tuoi un ricordo indelebile nelle nostre vite.