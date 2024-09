Affari Tuoi, De Martino rende onore a chi l’ha preceduto: “Come affermerebbe il buon Amadeus: ‘soldi sicuri’”

Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi: in onda oggi, lunedì 2 settembre, su Rai 1, il conduttore ha spiegato a Fanpage.it il suo approccio: “Iniziare prima è stata una scelta strategica per riscaldare i motori e accogliere gli italiani, rientrati dalle vacanze”. La coppia protagonista della serata è Monica e il suo compagno Edoardo, provenienti dal Veneto, con il pacco numero 20. Durante la puntata, De Martino fa riferimento ai suoi predecessori, affermando: “Come direbbe il buon Amadeus: soldi sicuri!”





Stefano apre la puntata accogliendo sia il pubblico presente in studio che quello a casa, introducendo una nuova concorrente proveniente dalle Marche e ironizzando: “Ero io la new entry”. Monica ed Edoardo, entrambi impiegati in un’azienda di trasporti ferroviari a Verona, rispondono alla domanda di De Martino su quanto tempo stessero insieme. “Circa quattro anni”, risponde Monica, ma Edoardo, con tono scherzoso, corregge: “Dal 19 maggio 2020. Ci siamo conosciuti sul lavoro”. Con il grido “Da questo momento è Affari Tuoi”, inizia ufficialmente il gioco. Purtroppo, la coppia perde prima 200mila euro, seguiti da 75mila, 20mila e, infine, 300mila euro. De Martino nota un piccolo cornetto sulla scarpa di Monica e invita Edoardo a strofinarlo per fortuna.

Durante la prima telefonata, il Dottore chiede perché abbiano aperto il pacco numero 11, contenente la somma di 300mila euro. “Non volevo aprirlo. Nelle puntate precedenti, al rientro in hotel, avevo sognato che l’11 fosse il mio pacco”, confessa Monica. “L’ha scelto il mio fidanzato, per questo ho detto di fare i conti a casa”. Stefano riprende le parole del Dottore: “Non bisogna mai tradire i propri sogni”. Nonostante l’offerta di cambio, la coppia decide di rifiutare. I tre si divertono poi a raccontare come si chiamano tra di loro: “Si parte da ‘Edo’ a ‘Coso’ se mi fa arrabbiare”. La maggior parte dei pacchi in gioco è di colore blu e il Dottore fa la sua prima offerta: 18mila euro. Stefano chiede quali siano i loro progetti: “Abbiamo appena acquistato una casa. Vorremmo fare qualche viaggio e portare nostro figlio Riccardo a Londra“. Rifiutano l’offerta.

Anche 75mila euro sfuggono, e Monica accetta di cambiare, scegliendo il pacco numero 7, suggeritole dal piccolo Riccardo. “Io ho conquistato Riccardo per primo; è stato lui a voler conoscere me”, spiega Edoardo, mentre racconta che per il compleanno di suo figlio ha rinunciato alla festa.

Si crea equilibrio tra pacchi blu e pacchi rossi. Quando il Dottore richiama, De Martino scherza dicendo, “Ora sentiamo Pa-squalo“. Nonostante i suggerimenti del figlio, Monica decide di sostituire il pacco 7 con il 2, provocando il malcontento del pubblico. “Sto iniziando a sudare”, confessa il conduttore. Tensioni a parte, si rivela che il pacco numero 7 conteneva solo 50 euro: “Tuo figlio ha detto di tenerlo ma… la mamma ha sempre ragione!”. Rimasti in gioco con 10, 30mila e 100mila euro, l’offerta del Dottore è di 30mila euro, che la coppia rifiuta.

Con le opzioni limitate a 30mila e 100mila euro, il clima si scalda e il conduttore esprime: “Come direbbe anche il buon Amadeus, soldi sicuri!” Il Dottore rilancia con un’offerta di 60mila euro. “Credo nel numero 2, perciò rifiuto l’offerta”, risponde Monica. Si rivela una scelta vincente: la coppia porta a casa ben 100mila euro. “Mia mamma è nata il 2!”

Poco prima della messa in onda della puntata di Affari Tuoi, De Martino ha fatto un’apparizione al Tg1, dove ha condiviso la sua emozione: “Mi sono preparato tutta l’estate. Non vedo l’ora di debuttare, l’attesa è stata snervante. È come il primo giorno di scuola, non vedo l’ora di trascorrere del tempo con i telespettatori”.

Riguardo al suo legame con il Dottore, ha rivelato: “Abbiamo legato subito, c’è un’ottima intesa tra di noi. Siamo già complici, ma io tifo sempre per i concorrenti”. La nuova edizione di Affari Tuoi si preannuncia ricca di emozioni e divertimento per tutti!

