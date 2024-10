Affari Tuoi, il pacchista di Trento: “Chiamo a Bolzano e non mi chiedono come sto, ma com’è Stefano De Martino”

Nella puntata di domenica 20 ottobre di Affari Tuoi, la protagonista è Chiara dal Piemonte, accompagnata dalla madre Monica. Un momento di spicco è il siparietto con Stefano De Martino e un regalo dal Trentino Alto Adige.





La puntata di domenica di Affari Tuoi ha visto come protagonista Chiara, proveniente dal Piemonte, dove lavora come impiegata amministrativa in una ditta di infortunistica antincendio. Al suo fianco, a sostenerla in questa avventura televisiva, c’era sua madre Monica. Durante il gioco, Chiara ha dovuto affrontare la consueta sequenza di tiri nella speranza di vincere una somma significativa.

Tra i pacchi chiamati nei primi turni, c’è stato quello del Trentino Alto Adige, che ha dato vita a un momento particolarmente divertente con Stefano De Martino, conduttore del programma. Prima di aprire il pacco, il concorrente del Trentino ha voluto condividere un pensiero: “Vorrei prima poter dire una cosa. Io sono molto contento di essere qui con voi, chiamo sempre a Bolzano, ma non mi chiedono mai come sto, mi chiedono sempre ma com’è Stefano”. Il conduttore, divertito, ha risposto: “A Bolzano? E allora salutiamo tutti gli amici di Bolzano”.

Il Siparietto con Stefano De Martino

Il momento clou è arrivato quando dal Trentino è stato offerto un regalo a Stefano De Martino: un grembiule con la sagoma di un tirolese, completo di calzoncini in evidenza. De Martino, con il suo solito sorriso, ha subito indossato il grembiule, aggiungendo un tocco di allegria alla serata. Questo siparietto ha offerto un momento di leggerezza e divertimento, regalando al pubblico uno sprazzo di comicità in una serata di tensione per la concorrente.

Nonostante l’intrattenimento, la partita di Chiara ha preso una piega meno fortunata. Il pacco del Trentino Alto Adige conteneva infatti 20mila euro, una cifra non tra le più alte, ma comunque significativa, soprattutto dopo che Chiara aveva già eliminato i pacchi contenenti 100mila e 200mila euro. In questo momento di difficoltà, Chiara ha scelto di non demordere, rifiutando le offerte e i cambi proposti dal “Dottore”, figura simbolica del programma.

Con la partita che si avvicinava alla conclusione, Chiara si è trovata di fronte a una decisione cruciale. Il “Dottore” le ha offerto 18mila euro, una proposta che lei ha deciso di rifiutare. Rimanevano in gioco pacchi con 100 euro, 30mila e 50mila euro. Chiara, riflettendo ad alta voce, ha detto: “Il 10 è il compleanno di papà, è mancata mia nonna, è la data di nascita di persone che reputo importanti, sono gioie e dolori”. Infine, ha scelto il numero 10, ma il pacco conteneva 50mila euro, una cifra che avrebbe potuto portare a casa se non avesse accettato il cambio proposto in seguito.

La Decisione Finale di Chiara

Alla fine, Chiara ha accettato di cambiare pacco, scegliendo il numero 19, che purtroppo conteneva solo 100 euro. Questo ha significato perdere l’opportunità di vincere i 30mila euro che erano nel pacco originale. La sua decisione è stata influenzata da legami affettivi, come ha spiegato: “Il 19 è la data di papà, ma il 9 è mio nonno, Luigi, che è mancato un anno fa. È proprio una scelta difficilissima”. Nonostante la perdita, Chiara ha affrontato la situazione con dignità, dimostrando una forte determinazione e spirito di gioco.

In conclusione, la puntata di Affari Tuoi del 20 ottobre ha offerto al pubblico un mix di emozioni, con momenti di suspense e comicità, grazie anche alla presenza carismatica di Stefano De Martino. La partecipazione di Chiara ha mostrato quanto le scelte personali possano influenzare il corso del gioco, rendendo ogni puntata unica e imprevedibile.