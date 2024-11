Affari Tuoi, Stefano De Martino rifiuta la richiesta di ballare di Giordana: “Sono fuori servizio

Fabio e Giordana protagonisti della puntata di Affari Tuoi: accettano 20mila euro, ma il loro pacco conteneva 75mila euro





Nella puntata del 25 novembre di Affari Tuoi, il concorrente Fabio, rappresentante del Lazio, ha partecipato con il pacco numero 5. Conosciuto come “Metro A” per il suo lavoro di macchinista della metropolitana, Fabio è stato accompagnato dalla moglie Giordana, che condivide con lui la stessa professione. La coppia ha deciso di accettare un’offerta da 20mila euro, scoprendo poi che il loro pacco conteneva ben 75mila euro.

La partita si è rivelata movimentata fin dall’inizio. Dopo aver perso pacchi di grande valore come quello da 15mila e 200mila euro, il gioco ha preso una piega negativa con l’eliminazione dei 300mila euro. Nonostante una serie di pacchi blu, l’andamento generale non è stato favorevole. Fabio e Giordana hanno inizialmente rifiutato un’offerta da 20mila euro fatta dal Dottore, cercando di migliorare la situazione.

Durante la partita, Stefano De Martino, conduttore del programma, ha scherzato con la coppia. Rivolgendosi a Giordana, ha detto: “La prima mossa sbagliata è stata sposare Fabio. Da lì in poi tutto sottoterra, d’altronde lavorate lì”. Fabio ha accolto l’ironia con spirito e, dopo aver aperto il pacco numero 5, ha scherzato: “Stefano ti ho fatto correre, mo ti devo fare ballare”.

La tensione è aumentata quando la coppia ha visto sfumare altri importanti valori, tra cui i pacchi da 10mila e 100mila euro. La situazione non è migliorata nemmeno con l’insistenza di Giordana che, cercando di alleggerire l’atmosfera, ha dichiarato: “Vorrei che Stefano ballasse, vengo qua e non balla”.

Nella fase finale, il conduttore ha condiviso un divertente episodio della vita della coppia, raccontando come Fabio abbia chiesto la mano di Giordana in modo singolare. “In famiglia di Fabio sono 21 cugini. Durante una vigilia di Natale, si sono riuniti tutti e lui ha fatto uno strip-tease per chiederle di sposarlo”. Fabio ha poi aggiunto: “Avevo una serie di magliette con alcune frasi, sulle ultime due c’era scritto ‘ti amo’ e ‘mi vuoi sposare?’”.

Arrivati alla proposta definitiva del Dottore, la coppia ha accettato l’offerta di 20mila euro. Tuttavia, una volta aperto il loro pacco, la scoperta dei 75mila euro ha portato un velo di rammarico. Giordana, nonostante tutto, ha continuato a cercare di coinvolgere il conduttore, chiedendogli un balletto come gesto finale. “Un balletto me lo fai? E chi ti vede più?” ha insistito, ma De Martino ha declinato con una battuta: “Mi dispiace, se non esce lo zero sono fuori servizio”.

La partita si è conclusa con il sorriso, ma con la consapevolezza di aver lasciato sul tavolo un’opportunità più grande.