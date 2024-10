Aggredito e pugnalato da sconosciuti un uomo di 36 anni in paninoteca a Napoli mentre era in compagnia di un amico

Aggressione a Corso Secondigliano, un uomo di 36 anni ferito gravemente con tre coltellate. Un sabato sera che doveva essere all’insegna del relax si è trasformato in un incubo per un 36enne a Napoli. Il giovane, mentre si trovava in una paninoteca con un amico, è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti. L’episodio si è verificato il 26 ottobre 2024, in Corso Secondigliano, e ha innescato una violenta rissa tra le parti coinvolte.

Aggressione a Secondigliano: la vittima è in terapia intensiva

La situazione è rapidamente degenerata quando uno degli aggressori ha estratto un coltello, infliggendo tre coltellate alla gamba destra della vittima. Soccorso immediatamente, il 36enne è stato trasportato in stato di emergenza al Pronto Soccorso dell’ospedale CTO, parte dell’Ospedale dei Colli, dove è attualmente ricoverato. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.





Intervenuti sul posto per rilevare l’accaduto, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno avviato un’indagine per far luce sui fatti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni utili, inclusa l’analisi delle eventuali immagini captate dalle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire minuziosamente i dettagli di questa aggressione in Corso Secondigliano. La comunità locale sta ora chiedendo con urgenza misure di sicurezza più efficaci per garantire la tutela dei cittadini nelle strade del quartiere.

Vi sono segnalazioni anche di un’altra aggressione avvenuta nella stessa mattinata a Chiaiano, dove un giovane di 20 anni è stato vittima di un attacco a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in auto con amici. Fortunatamente, dopo un intervento chirurgico al CTO, il giovane è riuscito a sopravvivere, ma la crescente violenza nelle strade di Napoli suscita preoccupazioni tra gli abitanti.