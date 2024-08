Alain Delon: tra amori indimenticabili, complicate relazioni familiari e un’eredità nel cinema, la vita privata di un eterno sex symbol

Alain Delon, icona senza tempo del cinema internazionale, ha vissuto una vita ricca di storie d’amore, relazioni intricate e una famiglia non convenzionale. Morto nella notte del 17 agosto, la sua scomparsa lascia un profondo vuoto non solo nel panorama cinematografico francese, ma anche tra i tanti fan che lo hanno amato. Delon è stato uno dei volti più noti del grande schermo, avendo recitato in opere memorabili dirette da maestri come Luchino Visconti e Jean-Luc Godard, e interpretando ruoli indimenticabili in capolavori come Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo. Ma oltre alla sua carriera straordinaria, la sua vita privata è stata caratterizzata da amori intensi e legami familiari complessi.





La sua prima e più famosa relazione fu con l’attrice Romy Schneider. Il loro incontro avvenne sul set di L’amante pura, il primo film da protagonista di Delon. Inizialmente, la loro storia d’amore si scontrò con le difficoltà, poiché Schneider trovava Delon un po’ troppo arrogante. Tuttavia, questi ostacoli non impedirono loro di vivere insieme cinque anni di intensa passione, che si interruppero definitivamente nel 1963, anche se i due si rincontrarono in seguito sul set di La Piscina.

Parallelamente alla sua storia con Romy, Delon ebbe un breve flirt con la cantante Nico, da cui nacque il suo primo figlio, Christian Aaron Boulogne, noto con il soprannome di Ari. Sebbene Delon non abbia mai riconosciuto Ari, il ragazzo è stato cresciuto dalla madre, che gli ha conferito il suo cognome. Ari ha frequentemente cercato il riconoscimento legale da parte dell’attore e, nel 2021, un’istanza presentata al Tribunale d’Orléans fu però respinta.

Nel 1964, Delon si sposò con Nathalie, l’unica donna con cui ha condiviso un matrimonio ufficiale. Dalla loro unione nacque Anthony, il primo figlio dell’attore. Tuttavia, il matrimonio si concluse nel 1968 con un divorzio, da cui comunque nacque un rapporto di amicizia duraturo. Si racconta che, prima dell’inizio della sua storia con Nathalie, Delon avesse avuto un’importante relazione con l’attrice Marisa Mell, che si rivelò significativa per il suo percorso affettivo.

La vita di Delon continuò a essere costellata da relazioni celebri, tra cui quella con l’attrice Mireille Darc, che durò dal 1968 al 1983. Conobbe Mireille sul set di Addio Jeff, e il suo amore per lei fu così travolgente che nel 1969 lasciò Nathalie per stare con lei. Nonostante i brevi iniziali problemi di affinità, la coppia formò un legame profondo, ma la relazione si concluse per l’impossibilità di Mireille di diventare madre.

Negli anni ’80, Delon incontrò la modella olandese Rosalie van Breemen. La loro storia iniziò sul set del video musicale per la canzone Comme au cinéma nel 1987, quando lui aveva 52 anni e lei solo 21. Da questo legame nacquero due figli: Anouchka nel 1990 e Alain-Fabien nel 1994. Sebbene la coppia si sia separata nel 2001, il legame tra loro è rimasto forte nel tempo.

L’ultima compagna di Alain Delon è stata una donna giapponese, Hiromi, con la quale ha iniziato una relazione quando aveva 85 anni. Delon ha parlato di lei in un’intervista a Paris Match, rivelando che durante un periodo di convalescenza, Hiromi gli è stata di grande supporto. Una fonte vicina all’attore ha svelato che all’inizio i due avevano solo una semplice amicizia, ma con il tempo i loro sentimenti si sono intensificati. Tuttavia, la dinamica familiare si è complicata e i figli di Delon hanno allontanato Hiromi, che ha dichiarato di sentirsi vista come una minaccia.

Oltre a queste relazioni, la vita di Alain Delon è pervasa da un fascino duraturo e da un’eredità cinematografica che continuerà a vivere attraverso le generazioni. La sua figura rimarrà un simbolo di passione, complessità e il dramma delle relazioni umane, rendendolo non solo un grande attore, ma anche un personaggio avvolto da un’aura di mistero e ammirazione.