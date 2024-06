Alba Parietti rivoluziona il suo stile e accorcia la chioma: «Finalmente, 10 anni di meno»

La showgirl e opinionista Alba Parietti ha deciso di rinnovare il suo look con un taglio di capelli inaspettato che ha conquistato i fan.





Alba Parietti, a 62 anni, ha deciso di dare una svolta al suo stile, e il risultato ha lasciato tutti senza parole. La showgirl e opinionista ha mostrato sui social media un nuovissimo taglio di capelli che ha fatto impazzire i suoi fan. La rivoluzione questa volta non ha toccato il colore, ma si è concentrata sul taglio: un caschetto morbidamente ondulato e leggermente scompigliato, perfetto per un look Rock n’ Roll.

Il nuovo taglio, soprannominato “summer cut”, è facile e versatile, ispirato al minimalismo degli anni ’90. Alba Parietti ha optato per un micro bob con lunghezze mini scalate, un taglio naturale e ideale per l’estate. Per il suo nuovo look, Alba si è affidata ai professionisti Emilio Eusebi e Antonio Mazzola.

Alba Parietti ha condiviso la sua emozione su Instagram, scrivendo: «Anche oggi voglio cambiare qualcosa per l’estate. Qualcosa di più fresco. Un taglio molto estivo. Abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock». Questo nuovo stile ha raccolto moltissimi apprezzamenti da parte dei suoi fan, che non hanno tardato a farle i complimenti.

I commenti dei fan

I commenti dei fan sotto il post di Alba Parietti sono stati entusiastici. Alcuni esempi includono: «Che dire, bella in tutti i modi ma con i capelli così sei ancora più chic», «Stai benissimo, sembri una ragazzina. Dieci anni in meno. Incredibile. Questo nuovo look ti dona particolarmente», e ancora «Non devi farteli crescere più, bellissimo taglio», «Molto meglio così, bella e giovane».

Il nuovo look di Alba Parietti rappresenta una scelta coraggiosa e alla moda, che ha saputo esaltare la sua bellezza naturale. Il caschetto ondulato e scompigliato non solo rispecchia il suo spirito giovanile e rock, ma si adatta perfettamente alla stagione estiva, regalando alla showgirl un’aria fresca e moderna. Il successo di questo cambio di stile è testimoniato dall’entusiasmo e dall’ammirazione dei suoi numerosi fan.