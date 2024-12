Albero cade e colpisce mortalmente una donna a Colli Aniene, una testimone: “I bambini speravano che si riprendesse”

A causa del forte vento a Roma, un albero si è abbattuto su due donne in un parco a Colli Aniene: una vittima e una ferita grave.





Una tragedia si è consumata questa mattina a Roma, precisamente nel quartiere Colli Aniene, dove un albero si è abbattuto su due donne che stavano trascorrendo del tempo in un parco con i loro figli. L’incidente, avvenuto tra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti, ha lasciato una donna di quarantacinque anni senza vita e un’altra gravemente ferita, trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I. I bambini che si trovavano nei pressi del luogo del crollo sono rimasti fortunatamente illesi.

Secondo il racconto di Virginia, una testimone arrivata poco dopo l’accaduto, la scena era straziante. La giovane, intervistata da Fanpage.it, ha spiegato che è stata avvisata dalla nonna, presente al momento del crollo. “Sono arrivata chiamata da mia nonna che ha visto tutta la scena”, ha raccontato. “Era una giornata piovosa e ventosa, le donne erano al parco con i loro bambini e l’albero è caduto. Tutti stanno dicendo che si sapeva che fosse pericoloso e che erano state fatte tante segnalazioni”.

La dinamica dell’incidente sembra chiara. Le due donne erano sedute su una panchina quando l’albero, probabilmente indebolito dal maltempo, è caduto improvvisamente su di loro. La vittima, madre di tre figli, è deceduta sul colpo, mentre l’altra donna, coetanea della prima, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai paramedici intervenuti sul posto. “I soccorritori hanno rianimato la donna rimasta ferita e l’hanno messa in ambulanza”, ha aggiunto Virginia.

La testimone ha poi descritto la scena drammatica dei bambini che erano presenti al momento dell’incidente. “Dai racconti di chi era presente ho sentito che i bambini erano attorno all’albero caduto e stavano aspettando che le loro mamme si svegliassero, perché pensavano fossero svenute”, ha spiegato. Un’immagine che rende ancora più straziante quanto accaduto.

La nonna di Virginia, che si trovava sul posto al momento del crollo, ha cercato di prestare aiuto immediatamente. “Mia nonna ha visto l’albero crollare sulla donna, si è avvicinata a sentire il battito della signora che è morta sotto all’albero, non si muoveva proprio”, ha raccontato la nipote. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare per la vittima. “Quando sono arrivati i paramedici lì intorno era inaccessibile, impossibile da raggiungere. Sono serviti i vigili del fuoco che con le motoseghe hanno tagliato l’albero e hanno iniziato la rianimazione”.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del parco e sulla manutenzione degli alberi nella zona. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, sarebbero state fatte diverse segnalazioni in passato riguardo alla pericolosità di alcune piante nell’area. Tuttavia, sembra che non siano stati presi provvedimenti adeguati per prevenire incidenti come quello di oggi.

Virginia, cresciuta nel quartiere Colli Aniene, ha espresso il suo sgomento per quanto accaduto. “Quella di stamattina è una situazione gravissima, perché il parco è frequentato da bambini, famiglie, qui ci sono cresciuta anche io, ci venivo con mia madre”, ha dichiarato. “Al posto di questa donna poteva esserci chiunque delle nostre madri, morire sotto a un albero è impensabile, spero che facciano qualcosa, che prendano provvedimenti seri”.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla gestione degli spazi verdi pubblici a Roma. Il forte vento che ha colpito la città nelle ultime ore potrebbe aver contribuito al crollo dell’albero, ma resta da chiarire se ci siano state negligenze nella manutenzione delle piante nell’area.

Mentre proseguono le indagini per accertare le cause esatte dell’incidente, la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima e alla donna ferita. Nel frattempo, il parco rimane chiuso per consentire ai tecnici di effettuare i rilievi necessari e valutare la sicurezza delle altre piante presenti.