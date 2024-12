Alberto Matano: “Vorrei un futuro da showman, ma non riuscirei mai a prendere il posto di Mariotto in giuria a Ballando”

Alberto Matano, noto conduttore televisivo, ha pubblicato un nuovo romanzo intitolato “Vitamia”. In un’intervista, ha parlato del significato dell’amore e del suo futuro professionale.





Alberto Matano ha recentemente presentato al pubblico il suo ultimo libro, “Vitamia”. Si tratta di un romanzo che, come lui stesso ha sottolineato, non è una biografia ma trae ispirazione da alcuni aspetti della sua vita personale. Tra i temi affrontati nel libro spicca l’amore, un argomento che il conduttore considera centrale. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Matano ha spiegato: “Per come la vedo io, l’amore è una cosa totalizzante, è il motore della nostra vita”. Ha anche rivelato che il protagonista del romanzo condivide alcuni tratti con lui: “Che come me abbia amato una donna non è una notizia. Per me è stato un processo lento e consapevole, come in tutte le cose della mia vita non ho mai bruciato le tappe”.

Il conduttore, noto per la sua capacità di raccontare storie con grande sensibilità, ha voluto esplorare nel libro emozioni e relazioni che riflettono esperienze personali, pur mantenendo una distanza narrativa che lo distingue dal protagonista. Il romanzo sembra essere un’opportunità per Matano di condividere con i lettori una parte intima del suo mondo interiore.

Da anni, Alberto Matano è una presenza fissa nel programma televisivo “Ballando con le Stelle”, dove svolge il ruolo di commentatore a bordo campo. In questa veste, siede accanto alla giuria e offre il suo punto di vista sulle performance dei concorrenti, assegnando anche il tesoretto alla fine di ogni puntata. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono diffuse indiscrezioni su un possibile cambiamento del suo ruolo all’interno dello show. Si era infatti ipotizzato che potesse entrare in giuria al posto di Guillermo Mariotto, dopo che quest’ultimo aveva lasciato improvvisamente la diretta del 30 novembre.

Matano, però, ha smentito categoricamente queste voci: “Non so come si possano originare queste fake news, Mariotto è unico e non c’è nessuno che possa stare dentro a quel ruolo se non lui”. Nonostante ciò, il conduttore non ha escluso del tutto la possibilità di reinventarsi in futuro: “In effetti il ballo ha fatto scattare una sorta di click. Sì, potrei anche fare una cosa sorprendere per il pubblico e mostrare ancora un altro lato di me”.

Oltre alla sua carriera televisiva e letteraria, Alberto Matano ha parlato apertamente anche di aspetti più personali della sua vita. Durante l’intervista a Chi, ha confessato di aver desiderato diventare padre in passato: “I figli li ho tanto desiderati e non sono arrivati quando era il momento, quando avevo una storia con una donna”. Tuttavia, la sua vita ha preso una direzione diversa e oggi si dichiara sereno e soddisfatto delle scelte fatte: “La paternità non è più cosa di oggi”.

Da quasi due anni, Matano è felicemente sposato con Riccardo Mannino, un avvocato di professione. Il loro matrimonio è stato celebrato da Mara Venier, grande amica del conduttore e figura iconica della televisione italiana. Questo evento ha rappresentato un momento importante nella vita di Matano, che ha sempre vissuto la sua relazione con grande discrezione ma anche con orgoglio.

La carriera di Alberto Matano è stata caratterizzata da un’evoluzione costante. Dopo aver lavorato come giornalista al TG1, dove si è fatto apprezzare per la sua professionalità e il suo stile sobrio, ha intrapreso nuove sfide televisive che gli hanno permesso di mostrare altre sfaccettature della sua personalità. La partecipazione a “Ballando con le Stelle”, ad esempio, gli ha offerto l’opportunità di avvicinarsi a un pubblico diverso e di esplorare il mondo dell’intrattenimento.

Il conduttore non nasconde il desiderio di continuare a sperimentare nuovi ruoli. La possibilità di diventare uno showman sembra affascinarlo particolarmente: “Potrei anche fare una cosa sorprendere per il pubblico” ha dichiarato, lasciando intendere che potrebbe esserci spazio per nuove avventure professionali nel suo futuro.