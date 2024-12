Alessandro Matri danza con Federica Nargi a Ballando con le stelle, Zazzaroni: “Mi ha detto ‘Abbi pietà di me’”

Durante la semifinale di Ballando con le stelle, andata in onda il 14 dicembre, si è verificato un momento inaspettato e molto emozionante per Federica Nargi. Il suo compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri, ha fatto il suo ingresso in studio per una prova speciale, prendendo il posto del maestro di ballo Luca Favilla. La reazione della Nargi è stata di totale sorpresa, come dimostrato dalla sua espressione incredula quando ha visto il compagno sul palco. “Ma non eri a Firenze?” ha esclamato la showgirl, confermando che la sorpresa era riuscita perfettamente.





In un video trasmesso durante la puntata, Matri ha spiegato che l’idea iniziale era che fosse il padre di Federica Nargi a sorprenderla. Tuttavia, quest’ultimo ha preferito cedere il posto all’ex calciatore, permettendogli così di vivere questo momento speciale con la sua compagna. Nel corso della clip, Alessandro Matri ha anche confessato di aver avuto qualche difficoltà con la gelosia durante la partecipazione della Nargi al programma: “Federica, prima di partecipare, mi aveva detto che ci sarebbe stata una certa intimità con il suo maestro. Capisco che ci sono i ruoli quindi sono geloso ma non più di tanto”.

Matri ha poi raccontato come è nato il loro amore, rievocando i primi momenti della loro relazione iniziata ben 16 anni fa. “Da parte mia è stato un colpo di fulmine, l’ho vista in televisione ed ho detto ad un mio compagno: ‘Io mi fidanzerò con lei’. Velina e calciatore è un cliché, uno stereotipo però noi stiamo insieme da 16 anni ed abbiamo due splendide bambine quindi questo cliché lo abbiamo sdoganato.” Ha inoltre aggiunto quanto sia orgoglioso di vedere la compagna ballare e divertirsi: “Vederla ballare mi ha regalato grandi emozioni. Lo fa con molto piacere, si sta divertendo, la tiene distratta dalla distanza dei figli. Mi chiama sempre per sapere come stanno. Forse se ne sta meglio qua che non a casa con me.”

Dopo l’esibizione, Alessandro Matri ha avuto modo di confrontarsi con la giuria del programma. Ivan Zazzaroni, uno dei giudici, ha rivelato un dettaglio curioso: “Lui mi ha scritto ‘Abbi pietà di me’. Ha dovuto raccontare bugie per essere qua.” Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo apprezzamento per la coppia: “Questa coppia mi piace moltissimo. C’è grande complicità e si divertono tanto assieme. Quando l’ho intravisto in camerino, gli ho chiesto se avesse fatto la fine dei fidanzati delle Miss Italia. Lui mi ha risposto che, in realtà, è fidanzato con Miss Venezuela.” La battuta della Lucarelli faceva riferimento ad un episodio accaduto qualche settimana prima con un altro membro della giuria, Guillermo Mariotto.

Il momento è stato accolto calorosamente anche dal pubblico in studio e da quello a casa, che ha apprezzato non solo l’esibizione ma anche il gesto romantico e spontaneo di Matri. Il calciatore ha dimostrato di essere disposto a mettersi in gioco per supportare la sua compagna in questa avventura televisiva.

La partecipazione di Federica Nargi a Ballando con le stelle è stata fin dall’inizio seguita con grande interesse dal pubblico. L’ex velina ha mostrato determinazione e talento nel cimentarsi in una disciplina completamente nuova per lei. L’arrivo a sorpresa di Alessandro Matri nella semifinale è stato un ulteriore momento che ha contribuito a rendere speciale questa esperienza per la coppia.

Nonostante i suoi impegni personali e professionali, Matri ha voluto essere presente in studio per sostenere la sua compagna in una delle serate più importanti del programma. Il calciatore non si è limitato a fare da spettatore ma si è messo alla prova sul palco, dimostrando spirito di adattamento e voglia di divertirsi.

Nel corso degli anni, la relazione tra Federica Nargi e Alessandro Matri si è consolidata sempre di più. La coppia rappresenta uno degli esempi più longevi e solidi nel mondo dello spettacolo e dello sport italiani. Con due figlie e una vita familiare stabile, i due hanno saputo superare gli stereotipi legati al binomio “velina-calciatore”, costruendo un rapporto basato su affetto e complicità.