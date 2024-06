Alex Marangon, sparito a 26 anni dopo la festa: i sub lo cercano nel fiume. L’avviso dato dagli amici

Alex Marangon, 26enne di Marcon, si è allontanato da una festa privata all’Abbazia Benedettina di Santa Bona a Vidor senza dare spiegazioni: amici lanciano l’allarme.Un giovane, Alex Marangon, 26enne di Marcon, nel Veneziano, risulta disperso dalle prime ore di oggi, domenica 30 giugno. Si è allontanato dalla festa a cui stava partecipando, festa iniziata ieri sera, e di lui non si hanno più notizie. A dare l’allarme sono stati alcuni amici che avevano accompagnato il giovane al ritrovo in Abbazia.





La festa in Abbazia, poi la scomparsa

Il ragazzo stava partecipando a una festa privata all’Abbazia Benedettina di Santa Bona a Vidor. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe allontanato intorno alle 3 del mattino, senza dare troppe spiegazioni. Chi era con lui, non vedendolo più tornare, ha lanciato l’allarme dando così il la alle ricerche. A dare una prima ricostruzione dell’accaduto è il sindaco di Vidor, Mario Bailo: «Era ad una festa privata in Abbazia, verso le 3 lo hanno visto che era ancora qui, poi si sono accorti che si stava allontanando ma non sanno in che direzione. Qui ha lasciato la macchina, i documenti e il telefonino, sono partite subito le ricerche che si stanno concentrando verso il Piave».

Le ricerche nel fiume Piave

In queste ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso insieme ai sommozzatori di Venezia lo stanno cercando dentro le acque del fiume Piave e via terra nelle zone di Covolo di Pederobba e Vidor. Sul posto una task force formata da protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. A supportare le ricerche, per via aerea, anche l’elicottero Drago.Le autorità hanno diramato un appello alla popolazione per segnalare eventuali avvistamenti del giovane. Secondo le testimonianze, Alex indossava una maglietta bianca e pantaloncini scuri al momento della scomparsa.

La sua auto, una Fiat 500 di colore bianco, è stata ritrovata parcheggiata nei pressi dell’Abbazia, insieme ai suoi effetti personali.La famiglia di Alex è in ansia per le sorti del ragazzo e spera che le ricerche possano portare a un esito positivo. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di un allontanamento volontario, ma le priorità in questo momento sono le ricerche e il ritrovamento del giovane disperso.L’Abbazia Benedettina di Santa Bona, luogo della festa, è un sito di grande interesse storico e culturale, risalente al XII secolo. Situata sulle rive del Piave, la struttura è stata teatro di numerosi eventi nel corso dei secoli, ma mai di una scomparsa così misteriosa come quella di Alex Marangon.Le autorità competenti stanno lavorando senza sosta per far luce sulla vicenda e rassicurare la comunità locale, sconvolta da questo inaspettato evento. Si auspica che le ricerche possano concludersi presto con il ritrovamento del giovane disperso, sano e salvo.