Alica Schmidt, l’atleta più attraente al mondo con 7 milioni di fan: “Eppure guadagno solo 700 euro al mese”

Alica Schmidt è uno dei volti più conosciuti nel panorama dello sport internazionale, particolarmente nell’atletica leggera, dove è stata soprannominata “l’atleta più sexy del mondo”. Questo titolo le ha portato una visibilità straordinaria, attirando l’attenzione delle più prestigiose aziende sportive, frequentando atleti di alto calibro e incrementando significativamente il suo seguito sui social media, dove vanta oltre 7 milioni di follower. La Schmidt sarà presente alle prossime Olimpiadi di Parigi, qualificata nella staffetta 4×400 mista della Germania. Tuttavia, nonostante la fama, la sua vita non è così agiata come si potrebbe pensare: la sua principale entrata proviene da una fondazione sportiva che le garantisce solo 700 euro al mese.





La 25enne tedesca, che ha ottenuto un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi nella staffetta mista 4×400 metri, è una vera star dei social media. Condivide le sue esperienze nel mondo dell’atletica e collabora con vari marchi di moda, apparendo in eventi mondani e accumulando più di 5 milioni di follower su Instagram e 2 milioni su TikTok.

I suoi fan la vedono spesso in compagnia di altri grandi sportivi, specialmente calciatori. È stata vista allenarsi con i giocatori del Borussia Dortmund e condividere una vacanza invernale sugli sci con il difensore del Bayern Monaco Lucas Hernandez. Ha anche avuto incontri con Neymar e altri campioni come il peso massimo Anthony Joshua. Nonostante tutto ciò, la sua vita non è economicamente facile come molti potrebbero pensare.

Schmidt ha rivelato le difficoltà che anche atleti del suo livello affrontano nel generare un reddito stabile, affermando che i premi delle competizioni non sono sufficienti per vivere. “In linea di principio, devo dire che per la maggior parte degli atleti tedeschi di atletica leggera non è facile guadagnarsi da vivere con lo sport,” ha dichiarato. “Personalmente non potrei vivere solo con questi guadagni, perché per molte competizioni ci sono ancora spese di viaggio e di albergo, che non sempre vengono coperte. La maggior parte di noi studia part-time per costruirsi una seconda fonte di reddito, o addirittura ha dei mini-lavori che svolge in parallelo”.

Nonostante le difficoltà economiche, Alica Schmidt ha rifiutato offerte che non rispecchiavano i suoi valori morali. “Un paio di mesi fa ho ricevuto un’offerta da un noto marchio,” ha rivelato alla Bild, “ma non ero d’accordo al 100% sulla loro linea di condotta. Non mi sentivo a mio agio e prima di firmare qualcosa devo sentirmi a mio agio al 100%. Sarebbe stata un’entrata decisamente importante per una campagna a sei cifre.”

La storia di Alica Schmidt è un esempio di come anche i volti più noti dello sport possano affrontare significative sfide economiche, nonostante la fama e il successo. La sua integrità e il suo impegno sono una testimonianza della sua forza di carattere, dimostrando che dietro ogni grande atleta c’è una storia di sacrificio e determinazione.