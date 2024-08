Alice Toniolli si è risvegliata dal coma dopo l’incidente: “Riconosce le persone e riesce a parlare”

Risollevando le speranze di tutti, Alice Toniolli, giovane ciclista trentina, ha finalmente riaperto gli occhi dopo dieci giorni di coma indotto, a causa di un terribile incidente avvenuto durante una corsa.





Ottime notizie per le condizioni di salute di Alice Toniolli

La situazione di Alice Toniolli si è recentemente illuminata. La ciclista di 19 anni, coinvolta in un tragico incidente il 14 agosto, ha mostrato segnali di recupero che riaccendono la speranza. Scontrandosi violentemente contro un muretto durante una gara, la giovane era stata sottoposta a coma indotto. La notizia positiva riguardo al suo stato di salute è stata rilasciata dalla sua squadra, la ASD GS Topgirl Fassa Bortolo, che ha comunicato attraverso un post sui social media: “Alice ora parla e riconosce le persone“.

Dopo 10 giorni di ricovero e interventi chirurgici per affrontare le sue gravissime ferite, tra cui un trauma cranico e fratture in più parti del corpo, l’atleta ha finalmente mostrato segni di ripresa. La notizia è stata accolta con grande sollievo non solo dalla sua squadra, ma anche da tutti coloro che seguono il ciclismo, sostenendo una giovane promessa del talento trentino. La gioventù di Alice e il suo spirito determinato attirano l’attenzione e la solidarietà di tanti.

Le indagini della Procura per la mancanza delle misure di sicurezza

Intanto, l’episodio che ha visto coinvolta la Toniolli ha sollevato molte preoccupazioni all’interno del mondo ciclistico. La Procura di Treviso ha avviato un’indagine sul tragico evento, esaminando le responsabilità degli organizzatori che hanno preso parte alla gara. Attualmente non ci sono indagati, ma gli inquirenti si stanno concentrando sulla possibile negligenza riguardante le misure di sicurezza. Tra le prime risultanze delle indagini, i filmati della corsa suggeriscono che il muretto in cemento, contro cui Alice ha impattato, non fosse adeguatamente segnalato, sollevando interrogativi su eventuali mancanze nel piano di sicurezza.

Adesso Alice Toniolli potrà presentare formale denuncia

Per proseguire il procedimento, sarà necessaria una denuncia formale da parte di Alice, che potrebbe portare a ipotizzare lesioni colpose gravissime contro l’organizzazione della gara. Rimane da capire se la ciclista deciderà di far valere i suoi diritti legali. Oltre a rivolgersi alla giustizia, servirà tempo perché Alice si riprenda completamente, e i suoi compagni di squadra restano a disposizione, pronti a rilasciare dichiarazioni se e quando verranno ascoltati dalla Procura. Ci sono anche interrogativi su un possibile problema tecnico con la bicicletta di Toniolli, che potrebbero aver influenzato l’incidente.

In attesa di ulteriori sviluppi, non possiamo che sperare in un recupero completo per Alice, che ritornerà presto a competere nel ciclismo, la sua grande passione. La comunità ciclistica e non solo, si mobilita attorno a lei, dimostrando grande affetto e sostegno. Alice Toniolli, il cui spirito di resistenza sta già ispirando molti, è sulla strada della ripresa, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, superando le avversità.