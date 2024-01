Benvenuti all’Almanacco del Giorno di Venerdì, 5 Gennaio 2024. In questa edizione, esploreremo gli eventi storici, le celebrità nate oggi e le notizie più importanti di questa data. Sia che siate appassionati di storia, interessati all’astrologia o solo curiosi di scoprire cosa è successo in passato il 5 Gennaio, questo articolo è pensato per voi.

Eventi Storici

1066 – La Morte di Re Edoardo il Confessore

Il 5 Gennaio 1066, Re Edoardo il Confessore, sovrano d’Inghilterra dal 1042, morì nella sua residenza a Londra. La sua morte segnò l’inizio di una serie di eventi che portarono alla conquista normanna dell’Inghilterra guidata da Guglielmo il Conquistatore nella famosa Battaglia di Hastings nell’ottobre dello stesso anno.

1933 – Il Golden Gate Bridge

Inizia la costruzione del celebre Golden Gate Bridge a San Francisco, California. Questo iconico ponte sospeso è diventato uno dei simboli più riconoscibili degli Stati Uniti ed è ancora oggi una delle attrazioni turistiche più visitate al mondo.





1972 – NASA: Apollo 17

Il modulo di allunaggio Apollo 17 torna sulla Terra, concludendo con successo la sesta e ultima missione umana sulla Luna. Questa missione segnò la fine dell’esplorazione umana diretta sulla Luna fino a oggi.

Celebrità Nate il 5 Gennaio

Robert Duvall (1931) – L’attore statunitense noto per i suoi ruoli in film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”.

Bradley Cooper (1975) – L'attore e regista, noto per il suo lavoro in film come "Il Lato Positivo" e "American Sniper".

Deepika Padukone (1986) – Attrice indiana che ha recitato in diversi film di successo di Bollywood, tra cui "Padmaavat" e "Chennai Express".

January Jones (1978) – Attrice statunitense famosa per il suo ruolo di Betty Draper nella serie televisiva "Mad Men".

Notizie Importanti

Eventi Attuali

Crisi Ucraina : Le tensioni continuano tra Ucraina e Russia, con crescenti preoccupazioni per la situazione nella regione del Donbass.

: Le tensioni continuano tra Ucraina e Russia, con crescenti preoccupazioni per la situazione nella regione del Donbass. Pandemia di COVID-19: Il mondo continua a lottare contro la pandemia di COVID-19, con molte nazioni che cercano di accelerare la campagna di vaccinazione.

Meteo

Le condizioni meteo variano in tutto il mondo il 5 Gennaio. Dall’emisfero settentrionale, congelato in molte aree, all’estate nell’emisfero australe, il clima dipende dalla vostra posizione geografica.

Eventi Futuri

Olimpiadi Invernali : Le Olimpiadi Invernali si terranno a Pechino, in Cina, dal 4 al 20 Febbraio 2022.

: Le Olimpiadi Invernali si terranno a Pechino, in Cina, dal 4 al 20 Febbraio 2022. Elezioni Presidenziali USA: Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti si terranno nel novembre 2024, con grande attesa e speculazione su chi diventerà il prossimo presidente.

Conclusione

Questo è stato l’Almanacco del Giorno di Venerdì, 5 Gennaio 2024. Speriamo che abbiate trovato interessanti questi fatti storici, le celebrità nate oggi e le notizie importanti. Continuate a seguire gli eventi del mondo e date un’occhiata al calendario per scoprire cosa riserva il futuro. Buona giornata!