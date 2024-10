Amadeus commenta gli ascolti di Chissà chi è: “Non mi aspettavo questo. Sono dispiaciuto per le critiche feroci”

Amadeus è tornato in TV con il nuovo programma Chissà Chi È su NOVE dopo l’addio alla Rai. L’ex conduttore di Soliti Ignoti parla degli ascolti del programma e del suo nuovo progetto con Discovery.





Il celebre conduttore Amadeus è stato ospite della prima puntata di Che Tempo Che Fa dopo la pausa estiva, dove ha parlato del suo nuovo progetto televisivo con Discovery, il canale NOVE. Attualmente, Amadeus conduce Chissà Chi È, ex Soliti Ignoti, ma gli ascolti non sono ancora all’altezza delle aspettative. “Sono consapevole”, ha commentato l’ex direttore artistico di Sanremo, sottolineando la necessità di dare tempo a un nuovo programma di conquistare il pubblico.

“La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti”, ha dichiarato Amadeus rispondendo alle critiche sugli ascolti del suo nuovo programma. Nonostante i dati attuali, Amadeus è fiducioso nel potenziale di Chissà Chi È: “Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate. È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua.”

Il conduttore ha anche ribadito il motivo per cui ha deciso di lasciare la Rai, sottolineando il desiderio di sperimentare nuove sfide e nuovi progetti in un’altra rete televisiva. Amadeus ha espresso dispiacere per le critiche ricevute, ma ha sottolineato che certe scelte sono personali e dettate dalla sua natura irrequieta.

In risposta alle critiche e alle domande sul programma, Amadeus ha affrontato anche l’aspetto più personale della situazione: “L’aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Anche se sono abituato, non capisce che certe scelte sono personali. Io ho 62 anni, ho fatto cose belle, arrivi a un punto in cui hai voglia di sperimentare, fare cose nuove.”

Il conduttore ha inoltre condiviso alcuni dettagli sulle sue abitudini prima di andare in onda, svelando: “Non ho un rito particolare, però vesto di blu. Non amo vestire di altri colori.”

In conclusione, Amadeus ha espresso fiducia nel futuro di Chissà Chi È e si è mostrato determinato a portare avanti il suo nuovo progetto televisivo nonostante le sfide iniziali.