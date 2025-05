Mastico chiodi di garofano e dico addio a 10 anni di diabete… Vi darò la ricetta

I chiodi di garofano sono da tempo conosciuti e apprezzati, sebbene vengano utilizzati principalmente nella preparazione di dolci, in particolare quelli a base di frutta. Ad esempio, dessert a base di banana o zucca contengono spesso una nota di garofano.





Tuttavia, in molte culture culinarie del mondo, il chiodo di garofano viene impiegato ben oltre la pasticceria. Può infatti essere utilizzato per aromatizzare conserve, salse (inserito intero in una cipolla con alloro), verdure, formaggi, riso e persino carni.

Oltre a conferire sapore ai piatti, il chiodo di garofano offre numerosi benefici per la salute. Non a caso viene utilizzato nella medicina tradizionale da migliaia di anni.

Il chiodo di garofano favorisce la circolazione sanguigna

L’olio estratto dai chiodi di garofano migliora la circolazione del sangue, portando benefici all’intero organismo. Inoltre, grazie alla sua azione purificante sul sangue, contribuisce a nutrire meglio la pelle e a rafforzare il sistema immunitario.

È un antidolorifico e antisettico naturale

L’eugenolo, un antibatterico naturale contenuto nei chiodi di garofano, aiuta a ridurre le cicatrici da acne, regola la salute della pelle e previene la comparsa di rughe. L’infuso di garofano può inoltre alleviare mal di testa, crampi mestruali, febbre, mal di denti e mal di gola.

Favorisce il benessere del tratto digestivo

Il chiodo di garofano stimola la secrezione di enzimi gastrointestinali, migliorando la digestione e alleviando disturbi come indigestione, stitichezza, nausea e dolori addominali. Favorisce anche il metabolismo, contribuendo a una più rapida combustione dei grassi, e può dunque rivelarsi un valido alleato nel controllo del peso corporeo.

È un potente antiossidante

Ricco di antiossidanti, il chiodo di garofano combatte i radicali liberi e aiuta a prevenire i danni alla pelle. Ha una notevole capacità di generare idrogeno e prevenire la perossidazione lipidica, ovvero il deterioramento dei grassi polinsaturi dannoso per l’organismo.

Ha proprietà antisettiche per il cavo orale

I composti contenuti nei chiodi di garofano sono spesso utilizzati nei dentifrici per contrastare i batteri presenti nella bocca e nello stomaco. Masticare chiodi di garofano può quindi aiutare a eliminare l’alitosi, prevenire la formazione di carie e alleviare dolori a denti e gengive.

Benefico per la tiroide e per il colesterolo

Il chiodo di garofano si rivela utile per chi soffre di ipotiroidismo o ipertiroidismo, aiutando a regolare le funzioni tiroidee. Inoltre, può contribuire al controllo del colesterolo alto.

Ha effetti antinfiammatori

Grazie alla presenza di eugenolo, il chiodo di garofano esercita anche un’azione antinfiammatoria, risultando utile per ridurre i sintomi legati a infiammazioni.

Ingredienti:

5-7 chiodi di garofano interi

1 tazza d’acqua (circa 250 ml)

Istruzioni:

Sciacquare delicatamente i chiodi di garofano. Portare l’acqua a ebollizione e aggiungere i chiodi. Lasciare sobbollire a fuoco basso per 5-7 minuti. Spegnere il fuoco, coprire e lasciare in infusione per altri 10 minuti. Filtrare e bere tiepido, preferibilmente al mattino a stomaco vuoto.