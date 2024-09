Amadeus cresce con il suo programma senza la concorrenza di Striscia: ascolti in crescita in access prime time

Grazie all’assenza di Striscia la Notizia, Amadeus e il suo programma Chissà chi è ottengono ottimi risultati di ascolto la scorsa domenica.





I dati di ascolto dell’access prime time di domenica 29 settembre portano soddisfazione ad Amadeus e al Nove. Dopo un periodo complicato, il programma Chissà chi è mostra una crescita evidente in mancanza della concorrenza di Striscia la Notizia. Infatti, il programma satirico ha ceduto il posto alla nuova edizione di Paperissima Sprint, che non ha avuto lo stesso impatto sugli spettatori. Nonostante ciò, Stefano De Martino e Affari Tuoi su Rai1 mantengono la loro solida posizione, anche se non riescono a staccare ulteriormente il programma di Amadeus.

Sulle altre reti, la sfida tra talk show vedeva in campo Massimo Gramellini su La7 con il suo programma In Altre Parole Domenica, e Roberto Poletti e Francesca Barra su Rete 4 con 4 di Sera Weekend. Su Rai3, l’anteprima di Presadiretta con Riccardo Iacona e il suo team ha cercato di catturare l’attenzione dei telespettatori.

Parlando di numeri: ad Affari Tuoi, il concorrente Pasquale dalla Basilicata ha accettato 45mila euro ma ha perso un’opportunità di 75mila euro. La puntata è stata seguita da 4.957.000 spettatori netti con uno share del 26.4%. Amadeus, con il suo Chissà chi è, senza la competizione di Striscia, ha raccolto 830.000 spettatori netti raggiungendo il 4.4% di share, una boccata d’aria per l’ex conduttore Rai.

Per quanto riguarda i dati completi di domenica 29 settembre nell’access prime time: Paperissima Sprint, che ha preso il posto di Striscia la Notizia su Canale 5, ha iniziato la stagione con un 14.1% di share, attirando 2.666.000 spettatori netti. Italia1, con una nuova puntata di N.C.I.S. – Unità Anticrimine, ha raggiunto 1.249.000 spettatori ottenendo il 6.7% di share. Su Rai3, l’anteprima di Presadiretta ha raccolto 809.000 spettatori con un 4.3% di share. Il programma 4 di Sera Weekend su Rete4 ha totalizzato 909.000 spettatori e un 4.9% di share nella prima parte e 791.000 spettatori con il 4.2% di share nella seconda parte. In Altre Parole Domenica di Massimo Gramellini su La7 è stato seguito da 1.181.000 spettatori con uno share del 6.3%. Tv8, con 4 Ristoranti, ha conquistato 701.000 spettatori pari al 3.8% di share.

In conclusione, la serata senza Striscia ha permesso ad Amadeus di guadagnare terreno in una competizione serrata, dimostrando che il pubblico è ancora affezionato ai format di entertainment nonostante le variazioni del palinsesto.