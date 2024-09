Amanda Lecciso entra al Grande Fratello: “Il mio cuore oggi è vuoto. Loredana è stata una figura materna per me”

Amanda Lecciso è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, un reality che continua a suscitare grande interesse tra il pubblico. All’uscita dalla Casa di Canale 5, Amanda è stata accompagnata dalla sorella Loredana, che ha descritto come una vera e propria madre per lei.





In questo nuovo capitolo del programma, Amanda, la più giovane delle sorelle Lecciso, ha deciso di mettersi alla prova in un contesto televisivo, nonostante non avesse mai avuto precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo, se non attraverso la sua famiglia. L’ingresso di Amanda è stato inaspettato per molti, ma Loredana, sebbene non avesse previsto tutto ciò, ha accettato con entusiasmo il ruolo di supporto per la sorella.

Durante la puntata del 19 settembre, Alfonso Signorini ha accolto in studio Loredana Lecciso per prepararla all’ingresso di Amanda nella Casa, un momento carico di emozione. Il conduttore ha chiesto a Loredana come trascorre il suo tempo lontano dai riflettori e come ha accettato la decisione di Amanda, che non si aspettava affatto: “Leggo, faccio passeggiate in mezzo alla natura. Devo dire che non credevo che mia sorella intraprendesse un’esperienza simile. È una grande emozione, affidare a Grande Fratello un tesoro come lei”, ha affermato, evidenziando il profondo legame che esiste tra di loro. Loredana ha continuato: “Io e Raffaella abbiamo sempre avuto un rapporto fraterno, più simile a quello tra madri e figlie, le nostre bambine sono come sorelle per Amanda”.

Finalmente, è giunto il momento di Amanda di presentarsi al pubblico. Con il suo ingresso trionfale sul red carpet, è stata accolta dalla voce calorosa di Alfonso Signorini, che subito ha iniziato a porle domande su di lei. Dopo aver visto delle immagini di famiglia, Amanda si è aperta sinceramente: “Non pensavo di emozionarmi così. Con Raffaella e Loredana ci sono 15 anni di differenza, non ho vissuto la mia infanzia con loro, perché se ne sono andate per studiare. Ma ero viziata, tornavano sempre con regali”.

Participare al Grande Fratello non era nei suoi piani fino a poco tempo fa. “Non l’avrei mai immaginato, ma ora è il momento giusto. I miei figli sono ormai cresciuti, hanno rispettivamente 10 e 16 anni”, ha confessato Amanda, precisando di aver avuto i ragazzi da due relazioni diverse: “C’è sempre un clima di rispetto e affetto tra noi, ingredienti essenziali in qualsiasi famiglia”.

Il primo giorno nella casa è stato reso ancora più speciale dalla presenza di Loredana, che nel frattempo era stata sistemata in un’area dedicata per preparare orecchiette, una specialità pugliese: “Ma io non ne sono capace come lei, cosa pensate?”, ha scherzato Amanda, anticipando la sorpresa di un piano B da parte di Alfonso Signorini, per assicurarsi che la nuova concorrente non entrasse nella casa a mani vuote. Così, si è aperto un nuovo capitolo nella vita di Amanda Lecciso, un viaggio che promette di essere ricco di sfide e scoperte personali.