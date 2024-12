Ambulanza perde il controllo e si schianta contro un muro, deceduto il paziente a bordo: dramma in Lunigiana

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in Lunigiana, precisamente nei pressi di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monzone, impegnata in un trasferimento sanitario, è uscita di strada finendo contro una parete rocciosa. L’impatto, estremamente violento, ha avuto conseguenze drammatiche: un uomo di 80 anni, che si trovava a bordo del mezzo come paziente, ha perso la vita sul colpo.





Il tragico episodio è accaduto intorno alle 16 lungo la strada che collega Monzone a Vinca, un tratto noto per le sue condizioni stradali difficili, caratterizzato da curve strette e tratti scivolosi. Il paziente deceduto stava viaggiando in codice verde verso l’ospedale di Fivizzano per un controllo di routine. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, portando l’ambulanza a schiantarsi contro un muro.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’anziano paziente non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno confermato che l’uomo è deceduto immediatamente a causa della violenza dell’impatto. Gli altri occupanti del veicolo, tra cui il conducente e due volontari, hanno riportato ferite di diversa entità.

Uno dei soccorritori, un volontario di 50 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa, tramite l’elisoccorso Pegaso 3. Le sue condizioni sono state definite gravi a causa di un politrauma riportato nell’incidente. L’autista dell’ambulanza, un uomo di 72 anni, e un altro volontario presente a bordo hanno subito lesioni più lievi e sono stati trasferiti all’ospedale delle Apuane di Massa per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e l’avvio delle indagini. Gli agenti stanno ora lavorando per determinare le cause esatte dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore del conducente, un guasto meccanico al mezzo o le difficili condizioni della strada.

Un testimone oculare, residente nella zona, ha dichiarato: “Quel tratto di strada è molto pericoloso, soprattutto in inverno o dopo la pioggia. Non è raro vedere veicoli che sbandano o finiscono fuori strada.”

Le autorità stanno cercando di comprendere se il mezzo fosse in condizioni adeguate per il trasporto sanitario e se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Al momento non sono emerse responsabilità certe, ma ulteriori accertamenti saranno effettuati nei prossimi giorni.

Il sindaco di Fivizzano, visibilmente scosso dall’accaduto, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima e ha sottolineato la necessità di interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza delle strade nella zona: “Questa tragedia ci ricorda quanto sia importante garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei soccorritori che ogni giorno si impegnano per aiutare gli altri.”

L’episodio ha suscitato grande commozione nella comunità locale. La Pubblica Assistenza di Monzone, a cui apparteneva l’ambulanza coinvolta, ha diffuso una nota in cui si legge: “Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto. La nostra vicinanza va alla famiglia della vittima e ai nostri volontari feriti. Continueremo a collaborare con le autorità per fare chiarezza sull’accaduto.”

La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere presenti lungo il percorso e raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi istanti prima dello schianto. Al momento non si esclude alcuna pista, ma sarà necessario attendere i risultati delle perizie tecniche sul mezzo e delle autopsie per avere un quadro più chiaro.