Amici, Paura per uno dei protagonisti più amati: travolto da un’auto pirata, le sue condizioni

Un incidente stradale avvolge il cuore dei fan di “Amici”: uno dei ballerini più popolari è stato travolto da un’auto pirata. Lo stesso ballerino è stato il primo a rivelare l’incidente sui suoi social media, affermando: “Mi piacerebbe che vivessimo in un mondo in cui un individuo che ha causato un incidente si fermerebbe almeno a soccorrere invece di allontanarsi senza neppure guardare indietro”. Ha proseguito ringraziando coloro che si sono fermati a prestare soccorso in un momento di emergenza, coloro che si sono fermati e chiesto se era tutto a posto.





“Apprezzo enormemente tutti i messaggi che sto ricevendo: non preoccupatevi, posso assicurare che va tutto bene”. Su Instagram ha postato una foto dell’auto danneggiata con l’intento di sensibilizzare le persone e sperare che nessuno faccia mai qualcosa di similmente irresponsabile.

Mattia Zenzola, il vincitore di “Amici” 22, coinvolto in un incidente stradale

Mattia Zenzola, il ballerino vincitore di Amici 22, è un artista molto amato sia dal pubblico giovane che dagli adulti. Recentemente è stato nelle luci della ribalta recitando nel musical “Mare Fuori”, ispirato all’iconica serie Rai.

Mattia ha anche trovato l’amore nel corso di Amici 22. La ballerina Maddalena Svevi è stata la persona che l’ha colpito. Nonostante il sentimento sia tramontato, Mattia ha affermato: “Ci sono stati momenti in cui ho dubitato del modo in cui stavo procedendo, ma l’importante è sempre stata la mia mentalità. Se hai una forte determinazione, tutto diventa più semplice”.

E ancora: “Durante il programma avevo accanto a me una persona che stimo molto, quindi sentivo già di aver raggiunto una vittoria solo essendo qui nella finale. Il Mattia di un anno fa è una persona completamente diversa”. Un Mattia che è diventato il vincitore.