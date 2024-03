Amici, Rossella Bresciaa per quale sqadra tifa?

Oggi, domenica 3 marzo, è previsto l’appuntamento con la scuola di Amici di Maria De Filippi. Non mancheranno ospiti speciali che avranno il compito di giudicare le esibizioni dei giovani talenti. Tra di loro c’è Rossella Brescia, nota showgirl pugliese, che ha dichiarato di simpatizzare per la Roma, nonostante non abbia un vero tifo calcistico.





Gli ospiti speciali di Amici

Nell’appuntamento di oggi, la scuola di Amici sarà resa ancora più speciale grazie alla presenza di numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, che affiancheranno Maria De Filippi nel ruolo di giudici. Questi volti noti porteranno la loro esperienza nel campo artistico, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i giovani talenti. Sarà interessante scoprire come i giudici ospiti valuteranno le performance dei concorrenti e quali consigli daranno loro per un miglioramento continuo. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati dello show!

La simpatia di Maria De Filippi per la Roma

Maria De Filippi ha recentemente rivelato di provare simpatia per la Roma, nonostante non sia una tifosa sfegatata. Questa dichiarazione ha suscitato molta curiosità tra i fan della conduttrice, che si chiedono il motivo di questa preferenza calcistica. Nonostante non abbiano un vero e proprio tifo, Maria De Filippi ha dimostrato di seguire attentamente le gesta della squadra giallorossa. È interessante notare come questa preferenza possa influenzare le dinamiche all’interno della scuola di Amici.

Emozioni e sorprese all’appuntamento di oggi

L’appuntamento di oggi con la scuola di Amici promette molte emozioni. I giovani talenti si esibiranno con nuove coreografie e canzoni, mettendo in mostra tutto il loro talento e impegno. Gli ospiti speciali avranno il compito di valutare le performance e di dare consigli per il miglioramento dei concorrenti. Sarà un momento emozionante per i fan, che avranno la possibilità di sostenere i loro preferiti e di vedere se riusciranno a conquistare il pubblico e i giudici. Non mancheranno suspence e sorprese durante lo show, rendendo l’appuntamento di oggi un evento televisivo da non perdere per tutti gli amanti di Amici.