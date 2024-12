Angelo Madonia: “Il licenziamento Rai mi è stato comunicato con una nota ufficiale. Avevo già deciso di ritirarmi dopo questa edizione”

Il maestro di ballo Angelo Madonia, ospite a Domenica In, ha raccontato il suo ritiro da Ballando con le Stelle, spiegando le motivazioni dietro la decisione e il suo rapporto con Federica Pellegrini.





Angelo Madonia è intervenuto nella puntata del 22 dicembre di Domenica In, condotta da Mara Venier, per chiarire le circostanze che lo hanno portato a lasciare Ballando con le Stelle. Il noto ballerino ha condiviso i dettagli della sua esperienza, affrontando alcuni temi delicati come il suo confronto con Selvaggia Lucarelli e il rapporto professionale con Federica Pellegrini, sua partner nel programma.

Durante l’intervista, Madonia ha spiegato come la sua uscita dal programma sia stata segnata da incomprensioni e tensioni. “Non ero distratto da Sonia Bruganelli né dalla nostra storia”, ha dichiarato il ballerino, riferendosi alla sua relazione con la nota opinionista. “Sono andato via avendo tutti dieci dalla giuria, ero totalmente concentrato”, ha precisato. Tuttavia, ha aggiunto che la decisione di escluderlo è stata presa a causa di un comportamento non in linea con le aspettative della giuria. “Sono stato licenziato perché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria”, ha sottolineato.

Un punto centrale del suo intervento è stato il desiderio di separare la vita privata dal lavoro. “Non volevo che la mia vita privata eclissasse il mio lavoro”, ha ribadito. Secondo Madonia, alcuni argomenti trattati durante lo show erano fuori luogo e avrebbero distolto l’attenzione dal talento e dall’impegno dei concorrenti. “Dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner, e che non mi piaceva usare determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento”, ha spiegato.

Nonostante le difficoltà, il maestro di ballo ha voluto precisare che non ci sono stati attriti con Federica Pellegrini. “Sono un professionista, il più titolato tra i maestri di Ballando con le Stelle, non c’è stato nessuno scontro con Federica Pellegrini”, ha dichiarato. Tuttavia, ha ammesso che la comunicazione tra loro si è interrotta bruscamente dopo il suo licenziamento. “Non ho comunicato con lei in tempo solo perché ho saputo di essere stato licenziato con un comunicato Rai, nessuno mi ha chiesto come stessi”, ha detto.

La finale di Ballando con le Stelle ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma Madonia ha rivelato di aver continuato a sostenere Federica Pellegrini fino al termine del programma. “Ho fatto il tifo per Federica fino alla finale di ieri”, ha affermato. Ha anche evidenziato come il percorso di formazione intrapreso insieme nelle prime nove settimane abbia contribuito al successo della nuotatrice: “La classifica totale di tutti i punteggi portava Federica e Pasquale ad essere terzi, se è avanzata è grazie a quelli cumulati con me prima”.

Nel corso dell’intervista, Madonia ha espresso amarezza per non essere stato incluso nel finale della stagione, descrivendo questo come un momento difficile della sua carriera. Ha anche rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima partecipazione al programma. “Quest’anno avrei chiuso un cerchio a 40 anni, sarebbe stata l’ultima edizione di Ballando“, ha confessato. Nonostante tutto, si è detto soddisfatto di aver mantenuto la propria integrità sia come uomo sia come professionista: “Sono contento perché ho portato rispetto a me stesso come uomo e anche come professionista”.

Da parte sua, Federica Pellegrini ha recentemente commentato la situazione in un’intervista, sottolineando la mancanza di comunicazione tra lei e Madonia dopo la sua uscita dal programma. “Con Angelo Madonia non ci siamo mai chiariti, mai un messaggio”, ha dichiarato l’ex campionessa di nuoto.

L’episodio mette in luce le dinamiche complesse che si possono sviluppare in un contesto competitivo e mediatico come quello di Ballando con le Stelle. Le dichiarazioni di Angelo Madonia offrono uno spaccato della pressione e delle aspettative che i partecipanti devono affrontare, oltre a evidenziare l’importanza di mantenere un equilibrio tra vita privata e carriera.

L’intervista a Madonia si conclude con una riflessione sul futuro. Nonostante l’amarezza per come si è conclusa questa esperienza, il ballerino sembra determinato a guardare avanti e a concentrarsi su nuovi progetti. Resta da vedere se deciderà di tornare sul piccolo schermo in altri contesti o se sceglierà di dedicarsi ad altre attività legate alla danza.