Anna Lou Castoldi senza piercing in pista: “Non mi sento a mio agio, provo ad amarmi lo stesso”

Tra i protagonisti più discussi di Ballando con le Stelle 2024, spicca senza dubbio Anna Lou Castoldi, che insieme al suo partner di ballo Nikita Perotti è arrivata a contendersi il titolo nella serata finale del 21 dicembre. Durante l’ultimo appuntamento del programma, i due hanno emozionato il pubblico con un valzer eseguito sulle note di Perfect di Ed Sheeran, ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato il radicale cambiamento di immagine della giovane concorrente.





Nel video introduttivo che ha preceduto la loro esibizione, Anna Lou Castoldi ha rivelato di voler mantenere una promessa fatta durante il suo percorso: eliminare i piercing che per molto tempo avevano rappresentato un elemento distintivo del suo stile. “Ho detto che avrei tolto i piercing e l’ho fatto”, ha dichiarato con determinazione. La scelta, sebbene non facile per lei, ha segnato un passo importante nel suo processo di crescita personale e artistica. Alla domanda diretta della giurata Selvaggia Lucarelli su come si sentisse in questa nuova veste, la concorrente ha risposto con sincerità: “Sì, mi sono sentita a disagio. Ma sto cercando di amarmi senza catalogarmi, sono anche questa.”

Durante il suo percorso nel programma, Anna Lou Castoldi ha spesso parlato apertamente delle sue insicurezze e del significato che i piercing avevano per lei. “Il mio stile è il mio stile, io adoro le cose alternative e mi piace essere uno scolapasta. Però mi piace anche vedermi in un’altra ottica”, aveva confessato in una puntata precedente. Tuttavia, in vista della finale, la giovane ha deciso di mettersi alla prova e mostrarsi in una versione completamente diversa: un abito da principessa e un look privo di piercing. “Ho paura perché rappresentano una corazza per me, ma sono curiosa di capire come mi sentirò senza”, aveva spiegato nel video di presentazione.

La trasformazione di Anna Lou Castoldi non è passata inosservata ai giudici, che hanno apprezzato sia il coraggio che la bellezza del suo cambiamento. Alberto Matano, visibilmente colpito, ha commentato: “Ti trovo più bella e più femminile, hai un’armonia e una gioia che arrivano al cuore.” Anche Ivan Zazzaroni ha espresso parole di grande stima nei confronti della concorrente: “Anna è l’elemento fondamentale di questa edizione di Ballando, ti sei raccontata con una sicurezza disarmante.”

Ma non è stato solo il look a cambiare. La giovane ballerina ha dimostrato una grande maturità nel modo in cui ha affrontato questa esperienza televisiva, utilizzandola come un’opportunità per esplorare nuovi aspetti di sé stessa. Durante l’intervista con Selvaggia Lucarelli, la giurata le ha chiesto se si sarebbe mai immaginata in un programma di prima serata su Rai 1 vestita da principessa e senza piercing. La risposta di Anna Lou Castoldi è stata decisa e piena di emozione: “Mai in un milione di anni me lo sarei immaginato, ma sono felice. Mi sono sentita a disagio, disagio è il mio secondo nome, ma è un disagio umano. Sono sia questo che altro, non mi definisco, sto cercando di imparare ad amarmi senza catalogarmi.”

Il percorso della giovane concorrente all’interno del programma non è stato privo di difficoltà. Fin dalle prime puntate, Anna Lou Castoldi si è distinta per la sua autenticità e per la capacità di mettere a nudo le proprie fragilità davanti al pubblico. Questa trasparenza le ha permesso di conquistare non solo il favore dei giudici, ma anche l’affetto degli spettatori a casa. La sua evoluzione non si è limitata al lato estetico: la partecipazione a Ballando con le Stelle è stata per lei un viaggio interiore che l’ha portata a riflettere sul significato dell’accettazione di sé.

La scelta di eliminare i piercing è stata simbolica, rappresentando un passo verso la ricerca di un equilibrio tra la sua identità personale e quella artistica. “I piercing per me sono sempre stati una forma di protezione”, aveva dichiarato in una precedente intervista. “Rappresentano una corazza, ma ho voluto provare a mettermi a nudo, a vedermi diversa.” Questo gesto ha dimostrato una grande forza interiore, confermando il desiderio della giovane di superare le proprie insicurezze.

Anche il pubblico sui social ha accolto positivamente la trasformazione di Anna Lou Castoldi, lodandola per il coraggio e per la capacità di reinventarsi senza perdere la propria autenticità. Molti fan hanno condiviso messaggi di supporto, sottolineando quanto sia importante il messaggio trasmesso dalla concorrente: accettarsi in tutte le proprie sfaccettature senza sentirsi obbligati a rientrare in schemi predefiniti.

Nel corso della serata finale, l’energia e l’intesa tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno conquistato il pubblico e i giudici. Il valzer eseguito sulle note di Ed Sheeran è stato descritto come uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione. La performance ha messo in evidenza non solo le capacità tecniche della coppia, ma anche la loro capacità di raccontare una storia attraverso il ballo.

