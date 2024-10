Annuncio speciale a Verissimo: la celebrità rivela ‘Mi sposo’ e svela che suo figlio chiama già il futuro marito ‘papà’

“Mi sposo e lo farò in chiesa. Non ci credo ancora. La data è il 10 luglio. Sono pronta”. Con queste parole, Paola Caruso ha rivelato con grande emozione il suo prossimo matrimonio a Verissimo. Seduta di fronte a Silvia Toffanin, la celebre showgirl ha sorprendentemente condiviso la notizia, scatenando un’ondata di felicitazioni da parte di fan e amici. “Finalmente un po’ di serenità per questa ragazza! Sono felicissima per te; ho pianto dall’inizio alla fine”, ha commentato un’ammiratrice, mentre un’altra ha scritto: “Ti auguro tutta la felicità che meriti. Buon amore e felice matrimonio!”.





È un momento di gioia per la nota figura televisiva, che ha affrontato sfide nella sua vita personale e ora si appresta a vivere una nuova avventura amorosa.

“Mi sposo”. L’annuncio della vip a Verissimo: “Mio figlio già lo chiama papà”

Il futuro sposo di Paola Caruso si chiama Gianmarco. I due si sono incontrati circa due anni fa, ma per lungo tempo hanno mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori. A sorprendere tutti è il fatto che il piccolo Michelino, figlio di Paola, chiami Gianmarco “papà”, una dimostrazione di affetto e di integrazione tra le famiglie. Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha espresso la sua felicità per Paola, che ha raccontato di come questo nuovo amore rappresenti una vera e propria rinascita.

Nel corso degli ultimi mesi, Paola Caruso è stata ospite più volte a Verissimo, dove ha condiviso le sue esperienze personali, tra cui momenti difficili della sua vita. Ora, però, è tempo di festeggiare la sua svolta romantica.

Fiori d’arancio in arrivo per Paola Caruso, nota per il suo ruolo di “Bonas” nel programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis. Nel corso della puntata, Paola ha rivelato dettagli sul loro incontro, avvenuto in un hotel durante la colazione: “Io ero con mio figlio e lui con il suo. I bambini hanno fatto amicizia prima di noi,” ha spiegato la showgirl. I figli, infatti, condividono una bella amicizia e questo ha contribuito a legare ancor di più le due famiglie.

Sebbene Paola non abbia rivelato troppi dettagli sul futuro marito, ha sottolineato quanto Gianmarco abbia già influenzato positivamente la vita di Michelino, nato nel 2019 dalla relazione con l’ex fidanzato Francesco Caserta. Da un grave problema di salute riscontrato nel 2022, il piccolo ha trovato in Gianmarco non solo un nuovo amico ma anche una figura paterna.