Anticipazioni Amici Serale 12 maggio, registrazione della semifinale: chi è stato eliminato

Ecco le anticipazioni per la semifinale di Amici 23: scopri chi accede alla finale e quali sorprese potrebbero ancora attendere gli spettatori





Manca poco alla conclusione della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Questa edizione, trasmessa da Canale 5, si avvicina alle sue fasi finali con grande attesa per la semifinale prevista per il 12 maggio 2024. La puntata è stata programmata eccezionalmente di domenica per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest su Rai 1 il sabato precedente.

Le anticipazioni del Serale di Amici del 12 maggio 2024

Le ultime ore hanno visto l’ultima registrazione di questa stagione di Amici, con le anticipazioni rivelate da Amici News e Superguidatv che hanno svelato i dettagli cruciali della semifinale. In gara rimangono sei allievi: Holden, Petit, Marisol e Dustin dalla squadra ZerbiCele, e Mida e Sarah dalla squadra dei CuccaLo. Secondo le anticipazioni, la squadra ZerbiCele ha confermato la sua forza con tutti i suoi membri che hanno assicurato un posto in finale, mentre per Sarah e Mida si preannuncia un serrato ballottaggio.

Nonostante le previsioni, si intravedono possibili colpi di scena. Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, l’incertezza dei giudici sulle votazioni ha portato a una pausa consultiva non programmata, suggerendo che la decisione finale potrebbe riservare sorprese. Durante la semifinale, si è anche tenuto il guanto dei professori, che ha visto trionfare la squadra CuccaLo.

Tutti i dettagli della registrazione della semifinale di Amici 23

Per quanto riguarda le singole performance, Marisol ha dominato gli scontri diretti, battendo prima Mida e poi Sarah, garantendosi così il primo posto per la finale. Dustin ha seguito un percorso simile, vincendo contro entrambi i suoi avversari. Petit e Holden hanno completato l’elenco dei finalisti, avendo avuto la meglio nei loro rispettivi duelli.

L’incertezza rimane per l’ultimo posto in finale, con Sarah e Mida ancora in lizza e costretti a confrontarsi ulteriormente davanti ai giudici. La situazione è tesa, con entrambi i concorrenti determinati a dimostrare il loro valore.

Oltre alla competizione, la semifinale di Amici 23 è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali come Geppi Cucciari, Irama e gli Articolo 31, che hanno contribuito a un’atmosfera di festa e divertimento, mescolando comicità e performance musicali di alto livello.

Con la finale alle porte, gli spettatori di Amici possono aspettarsi ulteriori emozioni e performance eccezionali, mentre i talenti emergenti si preparano a dare il tutto per tutto in uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione.