Anticipazioni Temptation Island: Alfredo cederà alle tentazioni con la single Sofia tradendo Anna nella puntata di oggi

Sembrerebbe che la storia d’amore tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi stia per finire nella puntata di Temptation Island in onda oggi 1 ottobre. Secondo Dagospia, il loro percorso nel programma sta per subire un cambiamento brusco.





Alfred e Sofia si sono avvicinati fin dal primo giorno nella villa dei fidanzati, ammettendo più volte di avere attrazione reciproca. Dopo allusioni abbracci e qualche battuta che non è sfuggita ad Anna questa sera ci sarà un confronto finale. Secondo Dagospia, davanti alle telecamere ci sarà il tanto atteso momento di avvicinamento tra Sofia e Alfred con il video che verrà mostrato in diretta ad Anna. Come reagirà la donna che ha scoperto solo in trasmissione che il compagno non è sicuro di amarla e che l’ha tradita molte volte invece di una sola come aveva detto prima di entrare nel programma?

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono una coppia della seconda edizione di Temptation Island trasmessa nel 2024. Insieme da un anno e nove mesi hanno partecipato per capire che fare della loro storia. Secondo Anna Alfred non le dà le attenzioni che merita e l’ha recentemente tradita facendole mettere in discussione la loro relazione. Davanti alle telecamere Alfred ha fatto capire che quello che Anna ha scoperto è solo la punta dell’iceberg e che ci sono molti altri tradimenti di cui lei non è a conoscenza. Inoltre l’attrazione per Sofia Costantini potrebbe presto portare a un altro tradimento.