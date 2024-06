Antonella Clerici, lutto familiare: muore il cugino Roberto mentre lei era in ospedale per l’intervento alle ovaie

Antonella Clerici affronta un periodo complicato: dopo l’operazione chirurgica, perde improvvisamente il cugino Roberto Clerici, una figura importante nella sua vita e nella comunità di Legnano.





Ore difficili per Antonella Clerici, che ha recentemente subito un’operazione delicata per l’asportazione delle ovaie. Come se non bastasse, la conduttrice è stata colpita da un grave lutto familiare. Antonella ha condiviso su Instagram il dolore per la scomparsa improvvisa del suo amato cugino, Roberto Clerici, affettuosamente chiamato “Chicco”.

Chi era Roberto Clerici

Roberto Clerici, 77 anni, era una figura di spicco nel mondo contradaiolo di Legnano. Il Comune, situato vicino a Milano, nel 2022 gli aveva conferito la benemerenza civica per il suo impegno attivo in numerose realtà, ricoprendo incarichi dirigenziali e mettendo a disposizione la sua vasta esperienza. La sua perdita è stata un duro colpo non solo per Antonella, ma anche per tutta la comunità legnanese.

Il messaggio social di Antonella Clerici

Dal letto d’ospedale, Antonella Clerici ha espresso tutto il suo dolore in un toccante post su Instagram. “Non posso credere che tu non ci sia più,” ha scritto la conduttrice. “Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace, Chicco, amato cugino.” Anche il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, insieme all’assessore con delega al Palio e alla giunta comunale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Clerici.

L’operazione alle ovaie

Oltre al lutto, Antonella Clerici ha affrontato recentemente un’importante operazione chirurgica. Durante un semplice controllo per una cisti ovarica, i medici hanno scoperto qualcosa di più serio, ritenendo necessario procedere con un intervento. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene,” ha scritto Antonella, ringraziando i medici che l’hanno seguita.

Un periodo di sfide per Antonella Clerici

Questo momento difficile mette alla prova Antonella Clerici su più fronti. La perdita del cugino Roberto, figura tanto cara e stimata nella comunità di Legnano, e l’operazione chirurgica alle ovaie rappresentano sfide significative. Tuttavia, la conduttrice ha mostrato una grande forza e resilienza, condividendo apertamente le sue esperienze e ricevendo il sostegno affettuoso dei suoi fan e della comunità.