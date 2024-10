Antonio Maietta guarda Temptation Island con i suoi amici, le prese in giro: “Saretta fuggita da questo pasticcio”

Antonio Maietta ieri sera, martedì 15 ottobre 2024, ha visto la puntata di Temptation Island con alcuni amici, incluso Alfonso D’Apice, con il quale ha condiviso l’esperienza nel programma di Filippo Bisciglia. Il napoletano ha lasciato il villaggio dei sentimenti da single: la tentatrice Saretta lo ha rifiutato, così come la fidanzata Titty. Durante la puntata ha sorriso agli scherzi e ai commenti dei suoi amici: “Lei avrà pensato chi se lo sciroppa questo guaio”





I video di Antonio Maietta con gli amici mentre guardano la puntata di Temptation Island

“A livello di ignoranza stai 10 anni avanti”. Così i suoi amici hanno scherzato con Antonio durante la visione della puntata di Temptation Island che lo ha visto protagonista. L’ex fidanzato di Titty ha riso alle battute di Ciro Barone: “Stai accusando? Non prenderti collera. Ha fatto le valigie e se n’è andata. Però anche tu, le hai fatto una richiesta del genere con quella pancia?”. Le battute sono proseguite: “Lei avrà pensato chi se lo sciroppa questo guaio?”. Antonio ha commentato: “Mi sono andate di traverso le polpette”. Riguardo all’anello che è finito nel fuoco durante il falò di confronto, l’ex di Titty ha aggiunto: “L’anello nel fuoco era nero? Non si era nemmeno squagliato”

Il due di picche dalla tentatrice Saretta: “Non voglio illuderti”

Antonio Maietta prima del falò di confronto con la fidanzata Titty, ha incontrato Saretta, la tentatrice di cui si è innamorato nel villaggio dei sentimenti. Alla proposta di passare una giornata insieme, ha ricevuto però un due di picche. “Non voglio illuderti. Vorrei che tu trovassi le risposte indipendentemente da me. Secondo me non serve fare tutto questo. Ti ho aiutato a capire le risposte che cercavi, non ha senso che io rimanga qui. Non può esserci dell’altro, perciò non voglio illuderti. Non voglio che ci rimani male, ma io ci sarò solo come amica”, le parole della tentatrice prima di fare le valigie e lasciare il villaggio.