Anziani in sedia a rotelle costretti a vivere nel fango: la tragica situazione della casa di cura a Valencia

Un disastro senza precedenti ha colpito la Spagna, dove violente alluvioni hanno travolto la regione di Valencia, causando la morte di almeno cinque persone. La casa di cura Savia a Paiporta, uno dei comuni più colpiti, è stata completamente sommersa da acqua e fango.

La Spagna sta affrontando una catastrofe, con oltre cento vittime, autostrade interrotte e interi paesi completamente sommersi. Nella sola regione di Valencia, 120.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre il maltempo ha iniziato a farsi sentire anche in Castilla-La Mancha e in Andalusia, estendendo i suoi effetti fino a Barcellona e alle isole Baleari.





In particolare, Paiporta, località adiacente a Valencia, sta vivendo una situazione drammatica, con un bilancio di almeno 45 persone decedute, tra cui sei residenti di una casa di riposo. In un video diffuso su X da un cuoco della casa di cura, si osserva l’acqua e il fango che hanno invaso le strutture, superando il metro di altezza e rendendo impossibile la fuga per molti residenti indifesi.

Le testimonianze rivelano scene strazianti: molti anziani, costretti su sedia a rotelle, sono riusciti a mettersi in salvo solo spostandosi ai piani superiori. Di fronte a tale emergenza, il personale ha faticato a gestire la situazione, cercando di contattare i servizi di emergenza, già in difficoltà a causa dell’intensità delle richieste.

Secondo la radio SER, l’ondata di maltempo ha colto di sorpresa i 120 residenti della casa di cura Savia la sera del 29 ottobre. “Ci sono state scene di panico”, riferiscono i testimoni: il personale, affannato, è riuscito a portare la maggior parte degli ospiti al primo piano, ma le forti correnti hanno reso impossibile il salvataggio completo, ostacolando l’accesso all’ingresso dell’edificio devastato.

Le Conseguenze dell’Alluvione

Il disastro non si limita a Paiporta. Le alluvioni si sono propagate con effetti devastanti in diverse aree, annullando viabilità e servizi e lasciando intere comunità in condizioni di forte disagio. Le autostrade chiuse e i treni fermi hanno intrappolato le persone nei loro luoghi di residenza, mentre molte località si sono ritrovate senza acqua potabile e elettricità. Il governo regionale ha attivato un piano di emergenza per offrire assistenza ai numerosi sfollati e per ripristinare la normalità il prima possibile.

Le istituzioni locali e nazionali sono ora alle prese con le operazioni di soccorso, cercando di evacuare le persone dalle zone maggiormente colpite e di fornire aiuti materiali. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a mettere a dura prova gli interventi, rendendo difficile il recupero delle persone disperse e favorendo la diffusione di allarmi per possibili ulteriori eventi meteorologici estremi.

Riflessioni sul Futuro

Questo tragico evento funge da monito per la necessità di migliorare le infrastrutture di protezione civile e di pronta risposta a situazioni di emergenza. Mentre la Spagna si prepara a riprendersi da questa calamità, si fa sempre più urgente riflettere su come prevenire e gestire tali disastri in futuro. La cooperazione a tutti i livelli, dalle autorità locali ai cittadini, sarà fondamentale per ricostruire e garantire una maggiore resilienza alle avversità naturali.