Anziano soffoca la moglie in casa e avvisa il 112: tragedia a Ravenna

Un dramma familiare si è consumato oggi, lunedì 9 settembre, a Ravenna. Un uomo di 78 anni ha ucciso la moglie nella loro abitazione, per poi chiamare le forze dell’ordine e confessare l’accaduto. La tragedia è avvenuta poco dopo l’ora di pranzo in un appartamento di via Colombo Lolli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la donna, purtroppo, non c’era più nulla da fare.





Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe soffocato la moglie, sua coetanea, mentre era a letto. Pare che la vittima fosse gravemente malata da tempo e che il marito fosse il suo principale assistente. Dopo il gesto, l’anziano si è autodenunciato, attendendo l’arrivo delle autorità accanto al corpo della moglie.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, sul luogo sono giunti anche il medico legale e la scientifica per effettuare i primi esami sul corpo e raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell’omicidio. Il pubblico ministero di turno è stato informato e ha raggiunto l’appartamento per ascoltare le dichiarazioni del 78enne.