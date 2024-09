Apple presenta l’iPhone 16: l’intelligenza artificiale rivoluziona gli smartphone e trasforma Siri per sempre

Apple svela nuovi iPhone 16 nell’evento “It’s Glowtime”: scopriamo le novità e i dettagli concessi. I modelli fanno un passo avanti grazie all’intelligenza artificiale Apple Intelligence.





Si è chiuso l’attesissimo evento “It’s Glowtime”, un momento cruciale nel calendario annuale di Apple, dove sono stati presentati i nuovi modelli di iPhone 16. La diretta streaming, come da consuetudine, è avvenuta presso l’Apple Park di Cupertino, California. Quest’anno, in un ovvio cambio di programma, l’evento è stato anticipato di qualche giorno rispetto al solito.

I protagonisti indiscussi di “It’s Glowtime” sono stati i nuovi iPhone 16, disponibili in quattro varianti: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tutti questi modelli incorporano Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple, che promette di trasformare radicalmente l’assistente vocale Siri. Oltre agli smartphone, sono stati presentati anche i nuovi Apple Watch 10 e la quarta generazione delle AirPods.

Uno sguardo alle peculiari caratteristiche del nuovissimo iPhone 16 rivela molto di più.

Il momento culminante dell’evento è stato riservato per ultimo. Tim Cook ha rivelato che per la prima volta i modelli di iPhone includeranno Apple Intelligence. Inizialmente sono stati presentati l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus, rispettivamente con schermi da 6,1 e 6,7 pollici. Entrambi i modelli vantano l’Action Button, un nuovo tasto personalizzabile che sostituirà il pulsante per la modalità silenziosa. Questa nuova funzionalità era già stata introdotta nell’iPhone 15 Pro.

L’iPhone 16 presenta un ulteriore importante aggiornamento: è ora possibile inviare messaggi via satellite. Nel 2023, questa capacità era limitata alle emergenze, mentre ora gli utenti possono comunicare direttamente con i loro contatti, aprendo a nuove opportunità di connettività.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità in Italia, i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno ordinabili a partire dal 13 settembre, con disponibilità effettiva dal 20 settembre. Ecco i dettagli sui prezzi per i vari tagli di memoria:

iPhone 16 | 128 GB: 979 euro

iPhone 16 | 254 GB: 1.109 euro

iPhone 16 | 512 GB: 1.359 euro

iPhone 16 Plus | 128 GB: 1.129 euro

iPhone 16 Plus | 254 GB: 1.259 euro

iPhone 16 Plus | 512 GB: 1.509 euro

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale a bordo degli iPhone 16, il nuovo chip A18 è stato progettato per sfruttare al meglio le funzionalità di Apple Intelligence. Questa sarà una vera e propria innovazione per tutta la serie iPhone 16, non solo per i modelli Pro e Pro Max. Le principali features includono:

Correzione dei testi, sia nella grammatica che nel tono

Creazione di emoji personalizzate

Ricerca di immagini nella galleria

Generazione di immagini tramite IA generativa

Sintesi delle notifiche ricevute

La trasformazione più significativa coinvolgerà Siri, che diventerà un assistente vocale molto più potente. Sarà in grado di compiere attività sempre più personalizzate e di essere più preciso nelle ricerche. Quando interagiamo con Siri, l’assistente assumerà il controllo dell’intero schermo del dispositivo, illuminandolo e presentando informazioni e immagini pertinenti. Sarà un’esperienza molto più simile alle ultime versioni di ChatGPT. Tuttavia, al momento, queste funzioni sono disponibili solo in inglese, con l’italiano ancora in attesa.

Passando agli iPhone 16 Pro, che rappresentano sempre una parte importante della presentazione, i modelli Pro e Pro Max sono stati ulteriormente evoluti. Con schermi da 6,3 e 6,9 pollici, rispettivamente, presentano un design in titanio già visto in precedenti edizioni.

Questi nuovi modelli includeranno, ovviamente, tutte le caratteristiche innovative della Apple Intelligence. Equipaggiati con il chip A18 Pro, progettato per gestire con maggior efficienza le funzioni legate all’intelligenza artificiale, offrono anche interessanti opzioni di post-produzione fotografica. Sarà possibile applicare specifici effetti di color grading semplicemente con un paio di tocchi sullo schermo.

Non mancano le migliorie relative alla registrazione audio, quasi professionale: iPhone 16 Pro è in grado di isolare le voci dai rumori di fondo, una funzione particolarmente utile per musicisti che desiderano registrare demo autonomamente.

Per i prezzi e disponibilità in Italia, i nuovi modelli di iPhone 16 Pro e Pro Max possono essere ordinati dal 13 settembre e saranno disponibili dal 20 settembre. Ecco i costi per i diversi tagli di memoria:

iPhone 16 Pro | 128 GB: 1.239 euro

iPhone 16 Pro | 254 GB: 1.369 euro

iPhone 16 Pro | 512 GB: 1.619 euro

iPhone 16 Pro | 1 TB: 1.869 euro

iPhone 16 Pro Max | 254 GB: 1.489 euro

iPhone 16 Pro Max | 512 GB: 1.739 euro

iPhone 16 Pro Max | 1 TB: 1.989 euro

Il primo dispositivo presentato è stato il new Apple Watch 10, un orologio intelligente che festeggia dieci anni dalla sua prima introduzione. Con dimensioni rinnovate, si passa a opzioni di 42 e 46 mm, e l’opzione di modelli realizzati in titanio per le finiture, che elevano il design. Le nuove Apple Watch 10 arriveranno con un chip S10. Tra le nuove funzionalità spicca un traduttore integrato che faciliterà le conversazioni in lingue straniere.

Un focus importante della presentazione è stato il monitoraggio della salute, in particolare l’attenzione rivolta al monitoraggio dell’apnea notturna.

Riguardo ai prezzi e disponibilità degli Apple Watch Series 10 in Italia, i preordini sono già attivi, mentre la disponibilità parte ufficialmente dal 20 settembre, con prezzi che partono da 459 euro per il modello in alluminio e salgono fino a 809 euro per la linea in titanio.

Passando all’Apple Watch Ultra 2, non si tratta di un nuovo modello, ma di un elegante aggiornamento che offre una nuova colorazione nera satinata, con la ghiera in titanio.

I preordini per questo Apple Watch Ultra 2 sono già attivi, mentre la disponibilità effettiva partirà dal 20 settembre. Il prezzo di partenza sarà di 909 euro.

Infine, tra le sorprese dell’evento non potevano mancare le AirPods 4, presentate con un design simile a quello delle Pro 2. Sebbene non ci siano innovazioni stravolgenti, queste cuffie arrivano con funzionalità ottimizzate, in particolare la cancellazione attiva del rumore.

Per i prezzi e disponibilità delle AirPods 4 in Italia, già aperti i preordini, la disponibilità inizierà solo dal 20 settembre. I prezzi partono da 149 euro per il modello base, fino a 199 euro per quelli dotati della tecnologia di Active Noise Control.