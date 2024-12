Ascolti tv 6 dicembre: chi ha prevalso tra The Voice Kids e Il Patriarca 2

La programmazione televisiva di ieri sera, venerdì 6 dicembre 2024, ha offerto una varietà di contenuti per tutti i gusti, spaziando dall’intrattenimento alla fiction, fino all’approfondimento giornalistico. La sfida principale si è giocata tra Rai1 e Canale 5, con due proposte di grande richiamo: una nuova puntata del talent show “The Voice Kids” e un episodio della serie “Il Patriarca 2”. Vediamo nel dettaglio i risultati degli ascolti e le preferenze del pubblico.





Su Rai1, “The Voice Kids” ha dominato la serata, riuscendo a coinvolgere ben 3.826.000 spettatori, pari a una quota di share del 24%. Questo risultato conferma il grande interesse del pubblico per il format dedicato ai giovani talenti musicali, che continua a raccogliere consensi e a consolidare la sua posizione come uno dei programmi più seguiti del palinsesto televisivo italiano.

Dall’altra parte, su Canale 5, “Il Patriarca 2” ha registrato un ascolto di 2.180.000 spettatori, ottenendo uno share del 13.2%. Sebbene il risultato sia inferiore rispetto al suo principale concorrente della serata, la fiction ha comunque mantenuto una buona fetta di pubblico affezionato, dimostrando la forza narrativa della trama e l’interesse generato dai suoi protagonisti.

Le altre reti hanno offerto alternative interessanti per chi cercava qualcosa di diverso. Su Rai2, il film “Benvenuti in casa Esposito” ha intrattenuto 437.000 spettatori, con uno share del 2.5%. Su Italia 1, invece, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” ha attirato l’attenzione di 778.000 spettatori, raggiungendo il 4.4% di share. Questi dati mostrano come i film continuino a rappresentare una scelta popolare per gli spettatori in cerca di una serata di relax davanti alla televisione.

Su Rai3, il programma “FarWest” ha ottenuto un pubblico di 464.000 spettatori, pari al 2.8% di share. La presentazione iniziale del programma ha raccolto invece 414.000 spettatori, con uno share del 2.1%. Nonostante i numeri più contenuti rispetto ai principali network, la rete ha comunque mantenuto una sua nicchia di pubblico fedele.

Rete4 ha proposto un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, che si è confermato uno dei programmi di punta della rete con un risultato di 1.186.000 spettatori e uno share dell’8.3%. Questo format, che esplora casi di cronaca nera e misteri irrisolti, continua ad avere un forte seguito tra gli appassionati del genere.

Su La7, “Propaganda Live” ha raccolto l’attenzione di 801.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5.7%. Il programma, noto per il suo mix di satira e approfondimento politico, si conferma un appuntamento fisso per un pubblico attento e interessato all’attualità.

Passando alle reti minori, su Tv8 il film “Skyfall” ha totalizzato 356.000 spettatori, con uno share del 2.2%, mentre sul Nove l’ultima puntata di “Fratelli di Crozza” ha radunato un pubblico di 1.034.000 spettatori, pari al 5.7% di share. La comicità e l’ironia di Maurizio Crozza continuano a essere molto apprezzate, garantendo al programma un successo costante.

Tra le altre proposte della serata, sul canale 20 il film “U.S. Marshals – Caccia senza tregua” è stato seguito da 312.000 spettatori (1.8%), mentre su Rai4 “Prey” ha attirato 334.000 spettatori (1.8%). Su Iris, il film “Di nuovo in gioco” ha registrato un ascolto di 337.000 spettatori (1.8%), e su RaiPremium la serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2” ha raccolto 194.000 spettatori con l’1.1% di share.