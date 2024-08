Asia Argento: “Dopo 3 anni di sobrietà, ecco il volto di una quasi cinquantenne finalmente serena”

Un viaggio di rinascita e consapevolezza per Asia Argento, che celebra il traguardo di tre anni di sobrietà con una profonda riflessione sulla sua vita e le sfide affrontate.





Il 9 giugno 2024 è una data speciale per Asia Argento, simbolo della sua rinascita e del suo straordinario percorso di recupero. Oggi, Asia non celebra solo un compleanno, ma il terzo anniversario di sobrietà, un traguardo che segna una nuova vita lontana dagli eccessi. L’attrice e regista ha condiviso questo evento significativo con i suoi follower su Instagram, esprimendo gratitudine nei confronti di chi l’ha supportata in questo cammino di libertà dall’alcol e dalle droghe, che avevano profondamente segnato la sua esistenza.

“Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita. Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta.”

Le parole di Asia raccontano di un impegno quotidiano verso un nuovo stile di vita, un cammino che ha scoperto essere non solo bello, ma anche più facile di quanto avesse inizialmente immaginato. Per lei, i momenti di lotta sono stati parte integrante del processo di guarigione: “Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso.” Questa affermazione riflette la profonda trasformazione che ha vissuto, una voglia di vivere genuina e consapevole.

Un messaggio di gratitudine

Nel suo messaggio, Asia ha espresso un’irrinunciabile gratitudine nei confronti della sua sponsor, dei suoi figli e di tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo viaggio. La sua riflessione continua, rivelando come la sobrietà le abbia permesso di vedere la vita con occhi nuovi. “Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena.” Una celebrazione del suo essere, della scoperta di una nuova identità dopo anni di oscurità.

In questo contesto, Asia ha ricordato anche il suo compagno scomparso, Anthony Bourdain, il cui suicidio nel 2018 rappresenta un momento cruciale nella sua vita. Il giorno dopo il terzo anniversario della sua morte, Asia ha trovato la forza di impegnarsi seriamente nella sobrietà: “Dedico a lui il mio progresso, e prego per la sua pace”. La perdita di Bourdain ha segnato profondamente Asia, ma l’ha anche spinta a cercare un significato più profondo nella sua vita e nel suo percorso di guarigione.

Il potere della comunità

Asia ha sottolineato la potenza del programma dei 12 passi, descrivendolo come un supporto fondamentale nel suo cammino. L’importanza di avere una rete di sostegno è un tema ricorrente tra coloro che affrontano problematiche legate all’alcolismo e alle droghe, e l’extras di Asia è un chiaro esempio di come la comunità possa fare la differenza.

Ancora una volta, la sua storia risuona come un messaggio di speranza per chi sta lottando con le proprie dipendenze. Mostra che è possibile cambiare e trasformarsi, nonostante le difficoltà e le perdite.

In questo giorno di celebrazione, Asia Argento non è solo un volto noto dello spettacolo, ma un simbolo di resilienza e determinazione. La sua capacità di affrontare il passato e di guardare al futuro con un nuovo occhio di serenità è un esempio luminoso di come, anche nei momenti più bui, ci sia sempre la possibilità di una nuova inizio.