Asti, Bmw imbocca la rampa della A33 in contromano e si schianta: due ragazze perdono la vita, feriti due giovani

Un drammatico incidente automobilistico si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì, provocando la morte di due giovani ragazze e ferendo gravemente due ragazzi.





Nelle primissime ore di mercoledì, intorno alle 2, due ragazze sono tragicamente decedute a causa di un serio incidente stradale nei pressi dello svincolo dell’autostrada A33 a Isola d’Asti. Secondo le prime ricostruzioni, la Bmw su cui viaggiavano ha imboccato in modo errato la rampa di immissione dalla strada statale 456 “Del Turchino”. Questo tratto era attualmente caratterizzato da lavori in corso, causando una situazione di pericolo.

La vettura ha impattato fortemente contro le barriere di protezione e il guardrail, non lasciando scampo alle due ragazze, che occupavano i sedili posteriori. Gli interventi tempestivi dei vigili del fuoco e dell’equipe sanitaria del 118 sono stati purtroppo inutili: all’arrivo dei soccorsi, le giovani erano già senza vita. In condizioni serie, ma fuori pericolo, sono stati trasportati in ospedale il conducente e un passeggero seduto davanti.

Da quanto emerso, la Bmw, proveniente dall’Asti Mare, ha imboccato la rampa contromano ad alta velocità, schiantandosi violentemente contro il guardrail dell’autostrada. Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per il ripristino delle condizioni di viabilità e la gestione del traffico.

L’Anas ha comunicato che, a causa dell’incidente autonomo, la corsia in direzione dello svincolo dell’A33 sulla SS 456 “Del Turchino” è temporaneamente chiusa al chilometro 10,360. Sono state anche predisposte misure per garantire la sicurezza della strada e consentire i soccorsi, con chiusura della rampa di immissione verso la SS 456 dalla A33. Per i veicoli diretti verso Asti sulla A33, è consigliato l’uscita “Isola d’Asti” come alternativa per evitare disagi.

La comunità locale è in stato di shock per la gravità dell’accaduto e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Una tragedia che lascia senza parole e che fa riflettere sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente in tratti resi pericolosi da lavori in corso.