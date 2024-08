Attacca una vasca da bagno a una jeep e si schianta in strada un 20enne è in gravi condizioni

Un giovane di vent’anni, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Morgex, è attualmente in condizioni critiche dopo aver tentato un gioco spericolato con una vasca da bagno.





Il 15 agosto 2024, a Morgex, un comune situato nella pittoresca Valle d’Aosta, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un giovane di vent’anni, conosciuto come Didier Quinson. Stando alle prime indagini, Didier e un amico hanno pensato di attaccare una vasca da bagno a una jeep per farsi trascinare per le strade del paese. Questa vasca, normalmente utilizzata per abbeverare il bestiame, è stata ancorata al veicolo da cross e, una volta che Didier vi è salito dentro, il conducente ha iniziato a muoversi. Sfortunatamente, il tutto si è trasformato in un gioco che ha preso una piega drammatica, culminando nel tragico schianto contro un’abitazione.

Il veicolo si è schiantato con violenza contro un muro poco dopo, lasciando Didier in un grave stato. L’altro giovane, che era con lui, è rimasto lievemente ferito, anche se le informazioni sul suo eventuale ricovero rimangono ancora poco chiare. Nel frattempo, i soccorritori del 118 sono stati allertati e sono intervenuti prontamente per prestare assistenza.

Il 20enne ha riportato un grave trauma cranico

Le condizioni di Didier sono subito apparse critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Aosta, attualmente è in rianimazione, sotto stretto monitoraggio, e i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico a causa del violento impatto con il muro della casa. Gli operatori sanitari lo hanno trovato in uno stato critico, e la prognosi rimane riservata. I medici del reparto di rianimazione stanno facendo del loro meglio per stabilizzarlo, mentre i parenti e gli amici vivono momenti di grande tensione e apprensione.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari e cercare di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. È fondamentale comprendere le responsabilità in questo incidente, in quanto un comportamento del genere mette in grave pericolo non solo i coinvolti, ma anche gli altri utenti della strada. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, mentre si attendono anche testimonianze da parte di eventuali testimoni.

Questo tragico evento serve da monito riguardo ai comportamenti imprudenti e spericolati che, purtroppo, si vedono sempre più spesso. La sicurezza stradale è un problema serio e frequente, e giocare con oggetti potenzialmente pericolosi come una vasca da bagno attaccata a un veicolo è assolutamente da evitare. Spero che la ripresa di Didier sia rapida e che eventi simili non si ripetano in futuro.