Attivista per i diritti delle donne, avversaria del fascismo e avversa ai compromessi: ecco chi è Serena Bortone, conduttrice di Chesarà

In seguito alla cancellazione del monologo di Antonio Scurati nella trasmissione Chesarà, Serena Bortone ribadisce il suo impegno verso i principi antifascisti.





Nel cuore delle polemiche per la cancellazione dell’intervento di Antonio Scurati nel programma Chesarà di Rai3, la conduttrice Serena Bortone ha fatto una scelta audace. Nonostante l’intervento dello scrittore, con forti toni antifascisti, fosse stato rimosso dalla scaletta senza preavviso, Bortone ha deciso di leggerlo comunque in diretta, inviando così un messaggio chiaro ai vertici aziendali alla vigilia delle celebrazioni per il 25 aprile.

La Posizione Ferma di Serena Bortone

Serena Bortone, nata nel 1970, è una giornalista che non ha mai nascosto la sua inclinazione politica sinistra e antifascista. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha affermato: “Ho detto solo che sono libera proprio perché antifascista: se fossi fascista non potrei essere libera. È un ragionamento logico e una verità tautologica.” Questo spirito di indipendenza è la ragione per cui il monologo di Scurati, premiato con il Premio Strega, era essenziale per il suo programma e, nonostante le restrizioni, è stato trasmesso.

La Carriera di Serena Bortone in Rai

Serena Bortone ha iniziato la sua carriera in giovane età, lavorando a fianco di Mino Damato in “Alla ricerca dell’Arca”. Ha proseguito con investigazioni approfondite in programmi come “Mi manda Lubrano” negli anni Novanta, per poi dedicarsi al giornalismo politico in trasmissioni come TeleCamere e Agorà. Dal 2020 al 2023, ha condotto “Oggi è un altro giorno”, un popolare talk show nel primo pomeriggio su Rai 1, successivamente sostituito da “La Volta Buona” di Caterina Balivo, tra diverse controversie. Le sue parole nell’ultima puntata, “Siate liberi e autentici, a qualsiasi prezzo”, risuonano come un manifesto della sua filosofia professionale.

Nella vita privata, Serena Bortone vive secondo i principi di libertà e indipendenza che promuove professionalmente. Ha dichiarato di non aver mai fatto compromessi in amore, mantenendo la sua indipendenza anche nella sfera sentimentale. Nonostante non si sia mai sposata e non abbia figli, considera queste scelte un’estensione della sua libertà personale, una decisione che rispecchia il suo impegno a vivere autenticamente.

Femminismo e Solidarietà: I Valori di Serena Bortone

In un’intervista a Vanity Fair, Bortone si è descritta come femminista, un tratto che dice di avere ereditato dalla sua famiglia. Ha sempre sostenuto colleghe di lavoro, promuovendo attivamente donne in diverse fasi della loro carriera. La sua storia familiare è radicata nel sostegno alle donne, un valore trasmesso da generazioni.

Bortone ha anche condiviso un ricordo speciale con Lady Diana, durante un evento di beneficenza. All’età di 14 anni, ha avuto l’onore di consegnare un mazzo di fiori alla Principessa, rimanendo colpita dalla sua gentilezza e dal modo in cui faceva sentire ogni persona speciale.

Questo articolo illustra non solo la carriera di Serena Bortone come figura chiave nel giornalismo italiano, ma anche i suoi valori personali che permeano sia la sua vita professionale che privata. Le sue azioni dimostrano un impegno costante verso la libertà, il rispetto per la dignità umana e l’integrità giornalistica.