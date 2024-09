Aurora Ramazzotti condivide l’ultimo messaggio con Luca Salvadori: “Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo”

Aurora Ramazzotti esprime il suo dolore per la scomparsa di Luca Salvadori attraverso un post su Instagram, mostrando l’ultimo scambio di messaggi avvenuto tra loro, dove stavano cercando di organizzare un incontro. Con un pensiero emotivo, la figlia di Michelle Hunziker ha commentato: “Non c’è tempo, fallo ora”.





In queste ore, Aurora non riesce a trovare pace per la perdita del giovane pilota e influencer, tragicamente deceduto a seguito di un incidente avvenuto in Germania, mentre partecipava alle qualifiche della tappa finale dell’International Road Racing Championship. Luca Salvadori ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e non. Diverse figure del mondo dello spettacolo, tra cui Jovanotti e Amadeus, hanno già reso omaggio al ragazzo, il cui spirito vivrà nei ricordi di chi lo ha amato.

Nel suo recente aggiornamento su Instagram, Aurora Ramazzotti ha mostrato il dialogo che ha avuto con Luca, dove si invitava reciprocamente a rivedersi. I due si erano recentemente incontrati e Salvadori, con un pizzico di nostalgia, aveva commentato: “Mi sembra di avervi visti ieri, e non era ancora nato. Com’è incredibile come vola il tempo. Dobbiamo pianificare qualcosa!”. In risposta, Aurora ha aggiunto una riflessione profonda: “C’è tempo, la più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c’è tempo, fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo. Ciao Luke, ancora non riesco a crederci”.

Purtroppo, l’incidente che ha portato via Salvadori è avvenuto non molto tempo fa, durante le qualifiche di una competizione internazionale. Durante il primo giro, il pilota tedesco Didier Grams ha perso il controllo della sua moto, provocando un tragico scontro che ha coinvolto direttamente l’italiano. Nonostante il suo immediato trasporto all’ospedale con ferite gravi, i soccorsi non sono stati sufficienti e il giovane di 32 anni ha tragicamente perso la vita.

Luca Salvadori era il figlio di Maurizio Salvadori, fondatore della scuderia Trident, un nome ben noto nel mondo della Formula 2 e 3. Salvo, come era affettuosamente chiamato, rappresentava anche una figura di spicco nel panorama dell’organizzazione di eventi musicali, essendo legato a noti artisti come Jovanotti, Gianni Morandi e Baby Gang. La sua scomparsa segna un’ulteriore tragicità nel mondo delle due ruote, dove il rischio è sempre presente, ma ogni ricordo di lui vivrà nei cuori di chi l’ha conosciuto e lo ha amato.