Auto in fiamme sull’autostrada A16 mentre una famiglia foggiana torna dalle vacanze in Campania

Un grave incidente si è verificato nella notte di oggi, martedì 20 agosto 2024, all’altezza del km 103 dell’Autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in provincia di Avellino. Una famiglia di Foggia, di ritorno dalle vacanze estive, ha vissuto momenti di paura quando la loro automobile ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada.





Fortunatamente, gli occupanti, allarmati immediatamente dal fumo, sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo, senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i quali, grazie agli estintori, hanno domato le fiamme. Tuttavia, per l’auto c’era poco da fare; il veicolo è stato completamente consumato dal rogo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto attorno alle 3:20 e non ha coinvolto altre automobili. È ancora da accertare la causa dell’incendio, che è scoppiato per motivi attualmente sconosciuti. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area dopo aver spento le fiamme, impedendo ulteriori disagi.

La famiglia, proveniente da Benevento e diretta verso Lucera, ha ricevuto un grande spavento, ma fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza fisica. I danni all’auto, purtroppo, sono stati ingenti, con il veicolo completamente distrutto dalle fiamme. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, è stata evitata una tragedia ben più grave.