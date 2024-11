Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia fuori: “Divergenze professionali” secondo la Rai

La Rai ha ufficializzato, attraverso un comunicato, l’uscita di Angelo Madonia dal cast di “Ballando con le Stelle” 2024. La decisione è stata presa in seguito a divergenze professionali emerse durante il programma. La nota della produzione recita: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”. L’identità del nuovo maestro che affiancherà Federica Pellegrini sarà svelata a breve.





L’episodio che sembra aver contribuito alla rottura definitiva si è verificato durante la puntata del 23 novembre scorso. Nel corso della serata, Angelo Madonia ha avuto un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma. Lo scontro è nato da un commento della Lucarelli che ha fatto riferimento a Sonia Bruganelli, recentemente eliminata dalla competizione. La giurata aveva detto: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”. Questa battuta ha irritato il maestro di ballo, che ha risposto: “Se siamo questi e miglioriamo è anche grazie alle persone che abbiamo a fianco”. Durante il battibecco, Madonia ha accusato Lucarelli di essere una “rosicona” e ha reagito con durezza a un’altra affermazione della giurata, che lo aveva definito un “danno” per la sua partner di ballo. La risposta di Madonia è stata decisa: “Il danno sei tu per la giuria”. Subito dopo, visibilmente alterato, ha lasciato lo studio.

L’uscita improvvisa di Angelo Madonia ha lasciato interdetti i presenti in studio, inclusa Milly Carlucci, conduttrice del programma. Selvaggia Lucarelli, visibilmente contrariata, ha commentato: “Ma come si permette di andarsene e salutarmi così? È l’unico che si comporta in questo modo”. L’atmosfera tesa ha creato un momento di evidente imbarazzo per tutti i protagonisti della trasmissione.

Dopo aver abbandonato lo studio, Madonia si è recato nello spazio interviste della Rai per il consueto commento post-esibizione. Durante il tragitto, è stato ripreso mentre chiedeva scusa a Federica Pellegrini, che appariva visibilmente infastidita dall’accaduto. Una foto pubblicata su X (ex Twitter) dal giornalista di Rai1 Domenico Marocchi ha mostrato Pellegrini sola durante le interviste, evidenziando l’assenza del suo maestro di ballo. Questo episodio ha ulteriormente alimentato il dibattito sui social network, dove molti utenti hanno espresso opinioni contrastanti sulla vicenda.

Le tensioni tra Angelo Madonia e alcuni membri della giuria non sono una novità. Già in precedenti puntate si erano verificati scontri verbali tra il maestro e Selvaggia Lucarelli, ma l’episodio del 23 novembre sembra aver segnato un punto di non ritorno. La decisione della produzione di interrompere la collaborazione con Madonia potrebbe essere stata accelerata proprio da questo ultimo episodio.

Nonostante l’uscita dal programma, la produzione ha voluto ringraziare pubblicamente Madonia per il contributo offerto fino a quel momento e augurargli il meglio per il futuro. Questo gesto dimostra la volontà di chiudere la vicenda in modo professionale, senza ulteriori polemiche.

Nel frattempo, cresce l’attesa per conoscere il nome del nuovo maestro che prenderà il posto di Angelo Madonia accanto a Federica Pellegrini. La scelta sarà cruciale per garantire continuità alla competizione e permettere alla coppia di mantenere un buon livello nelle esibizioni.

L’episodio ha acceso un dibattito anche tra i fan del programma, divisi tra chi sostiene la decisione della produzione e chi invece ritiene che le divergenze avrebbero potuto essere gestite diversamente. Alcuni spettatori hanno espresso solidarietà a Madonia, mentre altri hanno criticato il suo comportamento durante la puntata.

La vicenda si inserisce in un’edizione particolarmente movimentata di “Ballando con le Stelle”, caratterizzata da numerose polemiche e colpi di scena. Oltre all’eliminazione di Sonia Bruganelli, la nona puntata ha visto uscire dalla competizione anche altri concorrenti come Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini, modificando significativamente la classifica generale.