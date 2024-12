Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini conquista la semifinale: classifica, spareggio e sintesi

L’undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, chiarimenti e performance straordinarie. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si è aperta con una questione rimasta in sospeso per settimane: il destino del giudice Guillermo Mariotto, protagonista di un episodio controverso durante la puntata del 30 novembre, quando aveva abbandonato la sua postazione in diretta, scatenando polemiche e interrogativi.





La conduttrice ha affrontato l’argomento spiegando che la vicenda è stata valutata con attenzione. “L’episodio è stato grave, ma abbiamo deciso di affrontarlo con serietà ascoltando anche le difficoltà personali di Mariotto”, ha dichiarato la Carlucci. La decisione finale è stata quella di concedere al giudice un “cartellino giallo”, accogliendo le sue scuse pubbliche e permettendogli di tornare al suo ruolo accanto agli altri giurati.

La serata ha visto anche la partecipazione di due ospiti d’eccezione come “Ballerini per una notte”. Francesca Chillemi ha incantato il pubblico con un elegante tango, mentre il tennista Fabio Fognini ha portato sul palco un’energia tutta sua. Entrambi hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più speciale.

Per quanto riguarda la competizione vera e propria, la semifinale è iniziata con esibizioni a sorpresa, che hanno coinvolto persone care ai concorrenti. Tra i momenti più toccanti, spicca la performance di Bianca Guaccero insieme alla madre, Rosa, che ha conquistato il premio bonus della serata. Durante l’esibizione, la madre della Guaccero ha anche rivelato un dettaglio personale sulla vita sentimentale della figlia: “Spero che Giovanni Pernice diventi mio genero”.

Un’altra sorpresa è stata l’apparizione di Alessandro Matri, che ha accompagnato la compagna Federica Nargi in un momento particolarmente emozionante. La coppia ha mostrato grande sintonia, conquistando applausi e sorrisi dal pubblico in studio.

Nella gara vera e propria, Bianca Guaccero ha continuato a brillare, ricevendo voti altissimi dalla giuria per il suo jive, in cui ha anche mostrato le sue doti canore. Anche Federica Nargi si è distinta con una rumba apprezzata da pubblico e giuria. Tuttavia, il colpo di scena della serata è arrivato con Federica Pellegrini, che ha sorpreso tutti con un’esibizione intensa e tecnicamente impeccabile insieme al nuovo maestro Pasquale La Rocca. La giuria tecnica le ha assegnato il primo posto della serata, facendo ipotizzare per lei un possibile podio nella finale.

Tra le altre esibizioni degne di nota, quella di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che hanno portato in scena una coreografia ispirata all’universo gotico di Mercoledì di Tim Burton e alla Famiglia Addams. La loro performance è stata apprezzata per originalità e interpretazione.

La classifica finale della semifinale, stilata dalla giuria tecnica, ha visto al primo posto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con 80 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 60 punti. Al terzo posto si sono piazzati Federica Nargi e Luca Favilla, mentre a seguire troviamo Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripodi, Tommaso Marini e Sophia Berto, e infine Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Un momento decisivo della serata è stato l’assegnazione dei tesoretti da parte di Alberto Matano e Rossella Erra, che hanno scelto di premiare la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Grazie a questo supporto extra, la coppia è balzata al primo posto della classifica generale con un totale di 150 punti.

La semifinale si è conclusa con un ballottaggio tra le ultime coppie in classifica, lasciando il pubblico in attesa delle emozioni della finale. La competizione si preannuncia serrata, con almeno tre coppie in corsa per il titolo: Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e Federica Nargi sembrano essere le favorite per contendersi la vittoria.