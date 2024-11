Ballando con le Stelle, Samuel Peron sostituisce Angelo Madonia come nuovo maestro di Federica Pellegrini

Samuel Peron è stato scelto per sostituire Angelo Madonia a Ballando con le Stelle, diventando il nuovo maestro della campionessa Federica Pellegrini. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Rai, ma senza chiarire le ragioni dell’uscita di Madonia, indicata solo come conseguenza di “divergenze professionali”. La decisione segna il ritorno in trasmissione di uno dei maestri storici dello show.





La nota diffusa dalla Rai ha sottolineato l’entusiasmo per il rientro di Peron: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale.”

Il ritorno di Samuel Peron dopo un’assenza pianificata

Samuel Peron, presenza fissa del programma dal 2005, aveva lasciato la trasmissione dopo ben 18 stagioni consecutive. Nel corso della sua carriera nello show, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la vittoria della quarta edizione nel 2007 con Maria Elena Vandone e il secondo posto nella stagione 2023 in coppia con Simona Ventura.

Solo pochi mesi fa, Peron aveva annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle, parlando di un allontanamento ponderato e pianificato. In una recente intervista aveva dichiarato: “Ballando è stata la mia università. Mi ha permesso di imparare come ci si muove davanti e dietro le telecamere. Lavorare con Milly, una grandissima professionista, è stato un onore e un’opportunità di crescita senza pari, ma è giunto il momento di dare una svolta alla mia carriera. La mia massima aspirazione sarebbe quella di condurre un programma.”

Pur riconoscendo l’importanza della danza nella sua vita, Peron aveva evidenziato la necessità di un cambiamento: “I ballerini sono come gli atleti: hanno una scadenza. Ho dedicato una vita alla danza, ma ora devo pensare al futuro.” Tuttavia, il suo ritorno nel cast del programma sembra aver sovvertito le previsioni.

Angelo Madonia esce di scena

La decisione di rimuovere Angelo Madonia dal programma è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della Rai. La dichiarazione congiunta con la produzione e la direzione artistica ha spiegato che la scelta è derivata da “divergenze professionali”. “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica, comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.”

Questa decisione ha suscitato numerosi interrogativi, soprattutto considerando l’assenza di commenti da parte di Madonia o della sua compagna, Sonia Bruganelli, che finora non si è espressa sull’accaduto.

La sostituzione di Madonia con Peron rappresenta un cambio significativo per Federica Pellegrini, che si trova ora a lavorare con un nuovo maestro. La campionessa olimpica, una delle protagoniste più attese di questa edizione, dovrà adattarsi rapidamente al nuovo partner, considerando che la competizione è già in corso.

Nonostante l’improvviso cambio di maestro, la Rai sembra convinta che l’esperienza e il carisma di Peron possano contribuire a rafforzare la performance della coppia, mantenendo alto il livello di spettacolo del programma.

L’uscita di scena di Madonia e le speculazioni

L’uscita di Madonia ha alimentato speculazioni tra i fan e gli osservatori del programma. Sebbene la Rai abbia parlato di “divergenze professionali”, non sono stati forniti dettagli specifici. Il ballerino era stato scelto per affiancare la Pellegrini in questa edizione, ma l’interruzione della collaborazione lascia aperti molti interrogativi. L’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato non ha fatto che intensificare il mistero intorno alla vicenda.

Alcune voci, tuttavia, parlano di tensioni interne, mentre altre ipotizzano divergenze artistiche legate al percorso della coppia nella competizione. Nessuna delle parti coinvolte ha però confermato tali supposizioni.

La continuità del programma

Con il ritorno di Samuel Peron, Ballando con le Stelle si prepara a proseguire il suo percorso con una delle figure più iconiche della sua storia. L’esperienza del ballerino, unita al talento e alla determinazione di Federica Pellegrini, promette di regalare al pubblico nuove emozioni.

La vicenda di Angelo Madonia rimane tuttavia un capitolo aperto. La sua uscita dal programma rappresenta uno degli episodi più discussi di questa edizione, con i fan che attendono ulteriori chiarimenti da parte della produzione o dello stesso ballerino. Nel frattempo, l’attenzione è ora tutta rivolta alla prossima puntata, in cui il ritorno di Samuel Peron segnerà un momento importante nella competizione.