Ballando, Sonia Bruganelli sull’addio di Angelo Madonia: “Non so niente, non ho avuto modo di parlarci”

La concorrente di Ballando con le Stelle ha spiegato di non essere a conoscenza dei dettagli sulla decisione, annunciata dalla Rai, di escludere il compagno Angelo Madonia dal cast del programma. L’episodio ha suscitato numerose reazioni.





Durante una recente puntata de La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli è intervenuta per commentare la notizia dell’esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle 2024. Il noto maestro di danza, in coppia con Federica Pellegrini, è stato allontanato per quelle che la Rai ha definito “divergenze professionali”. La decisione, comunicata con una nota ufficiale, è stata oggetto di discussione nel programma condotto da Alberto Matano, dove Bruganelli ha espresso sorpresa e incredulità.

“Non so nulla di più di quello che avete sentito voi”, ha dichiarato l’ex opinionista. “Ho saputo la notizia mentre ero in ascensore, non ne ho ancora parlato con Angelo e non ho la più pallida idea di cosa sia successo”. Matano ha sottolineato l’eccezionalità della situazione, affermando: “È la prima volta nella storia del programma che un maestro viene escluso dal cast”.

L’episodio sembra trovare origine in una controversia scoppiata durante l’ultima puntata del programma, trasmessa sabato 23 novembre. Un acceso scontro tra Madonia e la giurata Selvaggia Lucarelli avrebbe innescato tensioni all’interno della trasmissione. La battuta di Lucarelli, che avrebbe infastidito il maestro, faceva riferimento a Bruganelli: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”.

Bruganelli, eliminata dal programma proprio durante quella serata, ha spiegato il suo punto di vista sull’accaduto: “La vicenda mi riguarda solo indirettamente. Ero appena uscita e non capisco perché si dovesse parlare di me quando loro avevano appena fatto una bellissima esibizione. La protagonista di quel momento era Federica Pellegrini, non io”.

Madonia, visibilmente infastidito, avrebbe risposto duramente a Lucarelli, accusandola di essere una “rosicona” e definendola un “danno per la giuria”. La situazione è degenerata al punto che il maestro ha lasciato lo studio, rifiutandosi di partecipare alle interviste nel backstage.

Nel dibattito ospitato da La Vita in Diretta, Matano ha evidenziato come lo scontro abbia avuto ripercussioni significative sul clima del programma: “Si è rotto qualcosa all’interno del cast. Angelo rappresentava una figura centrale per lo show”. Anche Carlo Aloia, maestro di ballo e collega di Madonia, ha espresso il proprio punto di vista: “Come insegnanti, viviamo queste situazioni in modo molto personale. Angelo ha fatto un grande lavoro con Federica Pellegrini, ma evidentemente le tensioni sono arrivate a un punto di rottura”.

La scelta della Rai di escludere un maestro di ballo a stagione in corso ha destato sorpresa anche tra i fan del programma, che si sono divisi tra chi sostiene Madonia e chi critica il suo comportamento. L’episodio rappresenta un precedente unico nella lunga storia dello show condotto da Milly Carlucci, noto per la sua capacità di creare un’atmosfera di collaborazione tra i partecipanti.