Bambina chiusa nel bagno di un aereo da due passeggeri: “Continuava a disperarsi, volevamo istruirla

Due passeggere chiudono una bambina in bagno su un aereo per farla smettere di piangere: il video solleva polemiche sui social.





Su un volo della Juneyao Airlines tra Guiyang e Shanghai, una piccola ha suscitato il malcontento di alcuni passeggeri a causa del suo pianto prolungato. A bordo, la bimba viaggiava con i nonni, e quando ha iniziato a gridare, la situazione è degenerata. Due donne, stufe del trambusto, hanno deciso di intervenire in modo controverso, chiudendo la piccola nel bagno dell’aereo.

Il video della scena, ripreso da una delle due, ha inondato i social cinesi e ha innescato un intenso dibattito, anche se al momento non sono state mosse accuse contro le protagoniste dell’accaduto. La famiglia della bimba ha ritenuto opportuno porgere scuse per il disturbo creato.

Il 24 agosto, l’incidente è avvenuto durante un volo nazionale. Secondo quanto riportato dal China Daily, il pianto della bambina era così intenso da spingere alcuni passeggeri a coprirsi le orecchie con carta igienica per attutire il rumore. I tentativi dei nonni per calmarla, inclusi distrazioni con il cellulare, non hanno avuto successo. A quel punto, le due donne hanno chiesto ai nonni se potevano provare a gestire la situazione, consenso che è stato confermato da una successiva indagine interna.

Rientrate nel bagno con la bambina, le donne hanno imposto una condizione per farla uscire, affermando che sarebbe tornata tra i passeggeri solo se fosse rimasta in silenzio per almeno tre minuti. Il video mostra una delle donne mentre tenta di consolare la piccola, che inizialmente non reagisce, continuando a piangere e chiamare la nonna. Tuttavia, dopo ripetuti rimproveri, la bimba ha pian piano smesso di lamentarsi, mantenendo il silenzio per le restanti due ore di volo.

Al momento dell’atterraggio, la polizia aeroportuale ha effettuato controlli per garantire che tutto andasse bene, ma si è limitata a rimproverare la nonna per non aver gestito la situazione. La linea aerea ha poi mandato una comunicazione alla famiglia per avere chiarimenti. Al termine delle indagini, non sono stati presi provvedimenti contro le due donne, che avevano agito con il consenso dei familiari.

Il video, però, ha sollevato un acceso dibattito online. Gou Tingting, una delle protagoniste, si è difesa dicendo: “Il mio intento era educare la bambina e permettere agli altri passeggeri di riposare.” Tuttavia, ha presto chiuso il suo profilo sociale a causa delle critiche ricevute. Guo Xiamei, professore di psicologia all’Università di Xiamen, ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando che il pianto è un comportamento normale nei bambini di quella fascia d’età, parte del loro sviluppo naturale.

Il professore ha anche criticato i nonni, affermando: “È inquietante che abbiano permesso a degli estranei di portare la bambina in bagno per cercare di disciplinarla. Affidare il benessere dei nipoti a persone sconosciute è sia irragionevole che rischioso.” Questo episodio mette in luce le sfide legate all’educazione e alla gestione dei bambini in situazioni di stress collettivo, specialmente in un ambiente ristretto come quello di un aereo. La società dovrebbe riflettere su come affrontare tali situazioni, promuovendo empatia e comprensione a spese di approcci più estremi.