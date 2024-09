Bambina di 6 anni muore dopo essere caduta dall’altalena e colpita dal seggiolino

Tragedia al parco di Villongo: una bambina di 6 anni perde la vita dopo un incidente con l’altalena. Indagini in corso per chiarire le cause di quanto accaduto.





Una bambina di 6 anni ha tragicamente perso la vita nella serata di ieri, lunedì 2 settembre, presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stata ricoverata a causa di un colpo alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava nell’area giochi di piazza Vittorio Veneto a Villongo (in provincia di Bergamo) quando, per motivi ancora da accertare, è caduta dall’altalena. Durante la caduta, il seggiolino l’avrebbe colpita alla testa, causandole ferite fatali.

Foto di repertorio

La bimba, di origine marocchina e residente a Credaro, stava giocando insieme alla madre e avrebbe dovuto festeggiare il suo settimo compleanno il prossimo mese di ottobre. Stando a quanto riferito, la madre non si sarebbe subito accorta della gravità dell’incidente. Inizialmente, la madre ha chiamato i soccorsi, ma solo dopo aver realizzato quanto accaduto. Operatori del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e un’automedica di Sarnico, hanno tentato di rianimare la piccola sul posto per diversi minuti, per poi trasportarla d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale. Tuttavia, una volta giunti in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che certificare il decesso della bambina.

Il triste avvenimento ha avuto luogo intorno alle 21:15 nella località di San Filastro. La piccola era sul seggiolino dell’altalena quando ha perso l’equilibrio, causando la caduta. Dopo il fulmineo incidente, il seggiolino si è continuato a muovere, colpendo la bambina alla testa e provocando ferite irreparabili.

Le indagini sono adesso in mano ai carabinieri della Stazione di Sarnico, che stanno effettuando rilievi per ricostruire la sequenza esatta degli eventi. Il sindaco di Villongo, Francesco Micheli, insieme ad alcuni membri della Giunta comunale, si è recato al parco per verificare quanto accaduto e offrire supporto alla famiglia colpita da questa terribile perdita. Questo evento ha scosso l’intera comunità, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nei luoghi di divertimento per i più piccoli.