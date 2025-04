Una bimba di 2 anni dimenticata in auto sotto il sole: l’intervento tempestivo dei carabinieri salva la situazione. La madre di 37 anni ora rischia una denuncia

Una drammatica situazione si è verificata il 3 aprile a Noceto, in provincia di Parma, dove una madre di 37 anni ha lasciato la figlia di 2 anni chiusa in auto sotto il sole cocente mentre si dedicava ad alcune commissioni. Grazie alla segnalazione di un passante, i carabinieri sono intervenuti, salvando la piccola e denunciando la madre per abbandono di minore.





Secondo le informazioni raccolte, la donna stava svolgendo un’attività nel centro del paese quando ha deciso di lasciare la figlia da sola nel Suv nero, parcheggiato in Piazza Adami. La bambina è rimasta chiusa all’interno del veicolo per circa 20 minuti. Un cittadino, notando la situazione critica, ha prontamente avvisato le forze dell’ordine.

All’arrivo dei carabinieri, i militari hanno constatato che i finestrini erano completamente chiusi e hanno trovato la bambina sul seggiolino posteriore. La piccola appariva in uno stato preoccupante, con gli occhi chiusi e il viso paonazzo, mentre il termometro segnava circa 26 gradi centigradi. Vestita con abiti pesanti, la bimba mostrava segni di disagio a causa del caldo e dell’abbigliamento inadeguato, non reagendo ai richiami provenienti dall’esterno del veicolo.

Uno dei carabinieri ha quindi preso la decisione di rompere il finestrino posteriore laterale del bagagliaio e ha aperto una portiera per far uscire la piccola. Il personale della Croce Rossa di Pontetaro, giunto sul luogo dell’incidente, ha verificato le condizioni della bambina, che, sebbene accaldata e molto sudata, non presentava ferite gravi.

La madre, rintracciata nei negozi della zona, è stata informata dell’accaduto e delle conseguenze legate al suo comportamento. Oltre alla denuncia per abbandono di minore, la donna è stata multata in quanto il seggiolino della bimba era privo del dispositivo anti-abbandono, obbligatorio per legge.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale, sottolineando l’importanza della sicurezza dei bambini e la necessità di vigilare attentamente su di essi, soprattutto in situazioni di caldo estremo. Le autorità invitano i genitori a prestare la massima attenzione per evitare simili incidenti, che possono avere conseguenze drammatiche.

Il caso di Noceto mette in evidenza l’urgenza di sensibilizzare i genitori riguardo ai rischi legati all’abbandono dei minori in auto, anche per brevi periodi. Le temperature elevate possono rapidamente diventare pericolose per i bambini, rendendo fondamentale l’adozione di misure preventive.