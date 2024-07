Bambini di 5 e 1 anno abusati dal nonno, la madre era complice: due arresti nell’Avellinese

Un 58enne di Cervinara (Avellino) e sua figlia di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di due minorenni.





Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe violentato le due nipotine di 5 e 1 anno con il consenso della figlia, madre delle bambine.I fatti, commessi tra il 2018 e il 2019 nel comune dell’Avellinese, sono stati accertati a seguito di indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino e coordinate dalla Procura della Repubblica irpina.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati affidati a personale della Polizia Penitenziaria per essere accompagnati in carcere.Questa terribile vicenda ha scosso profondamente la comunità di Cervinara, mettendo in luce l’importanza di una maggiore vigilanza e protezione per i minori. Le autorità competenti stanno lavorando per fare piena luce sui fatti e garantire che i responsabili paghino per i loro crimini efferati.Purtroppo, casi di abusi sessuali su bambini sono ancora troppo frequenti nella nostra società.

È fondamentale che le istituzioni e la comunità nel suo insieme si impegnino per prevenire tali orrori, attraverso campagne di sensibilizzazione, rafforzamento dei servizi di supporto alle vittime e inasprimento delle pene per chi commette questi reati abietti.Ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente sicuro e protetto, libero dalla violenza e dallo sfruttamento. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire che nessun minore subisca mai più abusi di questo tipo. Solo unendo le forze e agendo con determinazione possiamo sperare di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.