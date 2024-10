Bambino di 4 anni precipitato dal terrazzo a Osnago: si era chinato per vedere la mamma che attendeva il fratellino

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un balcone al secondo piano di uno stabile a Osnago, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 3 ottobre, e ha scosso la comunità locale.





Secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe affacciato oltre la ringhiera in ferro del balcone per cercare sua madre, che si era allontanata per andare incontro all’altro figlio rientrato da scuola con il bus. Il padre era fuori casa per lavoro al momento dell’incidente. Il bambino, rimasto cosciente, è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ancora in prognosi riservata.

Gli uomini dell’eliambulanza di Areu sono stati allertati dai vicini di casa che hanno notato il corpo del bambino sull’asfalto del parcheggio condominiale. “Abbiamo sentito un tonfo e poi un pianto”, hanno raccontato i presenti. “Poi abbiamo visto il piccolo a terra, dove i residenti dello stabile parcheggiano le macchine”.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia locale e i carabinieri, che stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità da parte della madre. Questo caso richiama alla memoria un episodio simile avvenuto a maggio nella vicina Costa Magnaga, sempre in provincia di Lecco, dove una bambina di 3 anni era caduta dal balcone mentre era sola in casa con il padre.

Questi incidenti mettono in luce l’importanza della supervisione costante dei bambini, specialmente in prossimità di balconi e finestre. La comunità si stringe attorno al bambino e alla sua famiglia, auspicando una pronta guarigione e riflettendo sull’importanza della sicurezza domestica per prevenire tragici incidenti simili.