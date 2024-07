Bambino di cinque anni in condizioni molto gravi a seguito di un incidente in piscina, è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale

Un piccolo di cinque anni versa in condizioni critiche dopo un drammatico incidente verificatosi in piscina. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. L’episodio è avvenuto presso l’ Acqvasport di Cermenate , nel Comasco , dove il bambino è stato trovato in acqua dai bagnini della struttura, che è di proprietà comunale .





Dopo il segnale di emergenza lanciato, gli operatori del 118 hanno prestato soccorso al piccolo, eseguendo manovre di rianimazione a lungo sul posto. Solo successivamente, se è necessario il trasporto in elicottero verso un ospedale di Bergamo , dove il bambino è attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni sono state descritte come serie e allarmanti , sollevando grande preoccupazione tra i familiari e la comunità.

L’Acqvasport è una struttura molto frequentata e attrezzata, ospitante scivoli , piscine e altre attrazioni acquatiche. Questo tipo di impianto, soprattutto in una giornata calda e festiva, è particolarmente affollato, rendendo il contesto ancora più critico. Le autorità locali stanno approfondendo le circostanze che hanno portato a questo incidente tragico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti in futuro. La comunità è in ansia e si stringe attorno alla famiglia del piccolo, sperando in un miracolo che possa riportarlo al più presto in salute.